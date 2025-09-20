ଗୁଗଲ୍ Chromeକୁ ଆସିଲା Gemini AI; ଏବେ ନିଜେ ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳାଇବ ବ୍ରାଉଜର
ଗୁଗଲ୍ ଏହାର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ କରି Gemini AIକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବ ବ୍ରାଉଜର । କଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 20, 2025 at 2:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଉଜର Chromeରେ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ଫିଚର 'Gemini AI'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର କ୍ରୋମ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସରଳ ବ୍ରାଉଜରରୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର ଆମେରିକାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏବଂ macOS ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଉଜର ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁଗଲ୍ ଏହାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏବଂ iOS ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହାସହିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚରଟି ଅଧିକ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।
Chromeକୁ ଆସିଲା ଜେମିନି ଏଆଇ
କ୍ରୋମ ୱିଣ୍ଡୋର ଉପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ନୂତନ ଜେମିନି ଆଇକନ୍ ଏବେ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏହି AI ଫିଚରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଜେମିନିର ଅନନ୍ୟ ଫିଚର ହେଉଛି ଯେ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଖୋଲା ଟ୍ୟାବ୍ରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।
ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ "ରିକଲ୍" ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜିଂ ଇତିହାସ ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆଣିପାରିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସୂଚନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପଛକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ ଏକ ଉପକରଣ ପାଲଟିଛି ଯାହା କେବଳ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂକୁ ସହଜ କରିନଥାଏ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଛୁଟି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ବିମାନ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଛୁଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜେମିନି ଏଆଇ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପ କରି ଉପଲବ୍ଧ କରିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ।
ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଆସିଥିବା ଜେମିନି ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଗଲ୍ର ଅନ୍ୟ ଆପ୍ ଯେପରିକି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ସ ସହିତ ସମନ୍ବିତ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୱେବପେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଛାଡି ନଯାଇ ମିଟିଂ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଲୋକେସନ୍ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଜେମିନି ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ ।
AI ସହ ଯୋଡ଼ିହେଲା Omnibox
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଏଆଇ ଫିଚରକୁ କ୍ରୋମ୍ର ଆଡ୍ରେସବାର୍ 'Google Omnibox' ସହିତ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜରମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ AI ମୋଡ୍ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ନ ଖୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ବ୍ୟତୀତ, ଗୁଗଲ୍ ଏନେକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି । ନୂଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ କ୍ରୋମ୍ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।
ନିଜେ ନିଜେ ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳାଇବ Chrome
ଜେମିନି ଏଆଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ରୋମ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ କରି Coursera, Spotify, Duolingo ଓ H&M ଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।
