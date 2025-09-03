ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ରହିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷକରି ନାଁ ଏବଂ ଠିକଣା ଠିକ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ।
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ , ଆଧାରରେ ଲେଖାଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମର ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଥାଏ। ଏପରି ତ୍ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଅନେକ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମର ସ୍ପେଲିଂରେ ଭୁଲ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ଅଟକି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମର ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହାକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।
ନାମ ଭୁଲ ହେଲେ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ନାମର ସ୍ପେଲିଂରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇବା, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ, ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା, ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ-କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ନାମରେ ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କିପରି ସଂଶୋଧନ କରିବେ?
- -ପ୍ରଥମେ UIDAIର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ uidai.gov.in/ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
- -ଏଠାରେ ଆଧାର ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ଅପଶନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
- -ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ କରନ୍ତୁ
- -ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ OTP ପାଇବେ, ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ
- -ଏହା ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ସର୍ବିସ ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
- -ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ
- -ଏହାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସୂଚନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ନାମ
- ଏବେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଥିବା ନାମ ସତର୍କତାର ସହିତ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ
- ଏହା ପରେ, ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
- ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ମନେରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କେବଳ ଦୁଇଥର ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
