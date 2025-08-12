ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ 'xAI' ଏହାର ଗ୍ରୋକ୍ ସିରିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ Grok-4କୁ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ମାଗଣା ଘୋଷଣା କରିଛି । Grok 4ର ଏହି ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ ଏହାର ଲଞ୍ଚର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ କମ୍ପାନୀର SuperGrok ଏବଂ X Premium ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏଲନ ମସ୍କ ଗ୍ରୋକ୍-4କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି ।
ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ, xAI ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, "ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମେ ଉଦାର ବ୍ୟବହାର ସୀମା ଜାରି କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ଵାରା ଆପଣ Grok-4ର ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।" ଏବେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଗ୍ରୋକ୍-4 ମାଗଣା ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, xAIର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ଷମ AI ମଡେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିବା Grok 4 Heavyର ଆକ୍ସେସ ଏବେ ବି SuperGrok Heavy ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ।
Grok 4 is now free for all users worldwide!— xAI (@xai) August 10, 2025
Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose "Expert" anytime to always use Grok 4.
For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4’s full… pic.twitter.com/VW1Pn3ivke
ଦୁଇଟି ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ Grok 4
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ଗ୍ରୋକ-4 ଦୁଇି ମଡେଲ Auto ଓ Expertରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଅଟୋ ମୋଡ୍ରେ, ଏଆଇ ମଡେଲ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମ୍ପଟ୍ (Prompt) ଯଥେଷ୍ଟ ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । କୁହାଯାଏ ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକ୍ତିର କମ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ସେପଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମୋଡ୍, ୟୁଜରଙ୍କୁ ନିଜେ ଗ୍ରୋକ୍-4ରେ ସ୍ବିଚ୍ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମଡେଲର ଫଳାଫଳରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ଚାହୁଁଥିବା ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରୋକ୍-4କୁ ସ୍ବିଚ୍ ହୋଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ।
କାହିଁକି Grok-4କୁ ମାଗଣା ହେଲା ?
xAIର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ବନ୍ଦ ରଖି ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହି ଘୋଷଣା OpenAI ଦ୍ବାରା GPT-5 ନାମକ ଏହାର ନୂତନ ପ୍ରମୁଖ AI ମଡେଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗାଣା ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ xAI ଏକ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ ଫିଚର ଗ୍ରୋକ୍ ଇମାଜିନ୍ (Grok Imagine)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା ବାହାରେ ଥିବା ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏହି ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ରିଲିଜର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ବିବାଦରେ ଫସିଛି । ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାଯୀ, ଏହି ଏଆଇ ଫିଚରଟି ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଙ୍ଗର ଟେଲର ସ୍ବିଫ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଥିବା କିଛି ୟୁଜର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।