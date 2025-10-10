ETV Bharat / technology

ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟାନ୍‌ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ସୁଯୋଗ; କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ ଜାଣନ୍ତୁ

ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହାର ବ୍ୟାନ୍‌ ହୋଇଥିବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ବ୍ୟାନ୍‌ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ସୁଯୋଗ (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 3:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: YouTubeରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବ୍ୟାନ୍‌ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗୁଗଲ୍‌ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଆଣିଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କିଛି କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏବେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ।

ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାନ୍‌ ହୋଇଥିବା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କର ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାର୍ଟନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସହ ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ନିଷିଦ୍ଧ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍‌କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ।

କଣ କହିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ?

YouTube ଏକ ବ୍ଲଗ୍‌ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଅନେକ ନିଷିଦ୍ଧ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ । ଏହି କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଫିଚର ଅନୁଯାୟୀ, କୋଭିଡ-19 ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ତେବେ କେବଳ ସେହି କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି କ୍ରିଏଟରମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ YouTube Studioରେ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ ।

ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାର ଯୋଗ୍ୟତା

ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ଅନେକ କାରଣକୁ ବିଚାର କରିବ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଖିବ ଯେ ନିଷିଦ୍ଧ ଚ୍ୟାନେଲଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍‌ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରିପାରେ କି ନାହିଁ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଷିଦ୍ଧ କ୍ରିଏଟରମାନେ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ।

ସେହିପରି କପିରାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟର ଦାୟିତ୍ବ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ୍ୟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡେସ୍କଟପରେ YouTube Studioକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅପସନ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ, ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିମ୍ବା Google ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'request a new channel' ବିକଳ୍ପ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, କ୍ରିଏଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ-ଅପଲୋଡ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଫେରିପାଇପାରିବେ । ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ, ତେବେ କ୍ରିଏଟରମାନେ YouTube ପାର୍ଟନର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା YouTube Premium Lite; ମାତ୍ର ₹89ରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

