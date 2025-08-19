ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Honor ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Honor X7c 5G । ଏହି ଫୋନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 5200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 33W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ, 8GB RAM, 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ Snapdragon 4 Gen ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ବଜେଟ୍ ରେଞ୍ଜରେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
କଣ ରହିଛି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ?
Honor X7c 5Gରେ ଏକ ବଡ଼ 6.8-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz । ଏହି ଫୋନ ସ୍କ୍ରିନର ସର୍ବାଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା 850 nits । ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ 4nm ଅକ୍ଟା କୋର୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 4 Gen 2 ଚିପସେଟ୍ ଅଛି । ଏହି ଫୋନଟି Android 14 ଉପରେ ଆଧାରିତ MagicOS 8.0ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଫୋନରେ 8GB RAM ସହିତ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଡୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର୍ ସୁବିଧା, 300% ଉଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ଫୋନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
କ୍ୟାମେରା:
ଏହି ଫୋନର ପଛ ପଟେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସେଟର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି 50MP, ଯାହା f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫୋନର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2MP, ଯାହାର ଆପେର୍ଚର f/2.4। ପଛ ପଟେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ LED ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ନାଇଟ୍, ଆପେର୍ଚର, PRO, ୱାଟରମାର୍କ ଏବଂ HDR ମୋଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ସେଲଫି ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଲିଂ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନର ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ 5MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଆପେର୍ଚର f/2.2 । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର୍ ଏକ ହୋଲ୍-ପଞ୍ଚ କଟଆଉଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଏହି ଫୋନରେ 5,200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଯାହା 35W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 ଘଣ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ, 59 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ 46 ଘଣ୍ଟା କଲିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡ୍ ଅଛି । ଏହି ମୋଡ୍ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ମାତ୍ର 2% ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ 75 ମିନିଟ୍ ଭଏସ୍ କଲ୍ କରିପାରିବେ ।
ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ:
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ 14,999 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି - ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା ।
Honor X7c 5Gର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ:
ଡାଇମନ୍ସନ ଏବଂ ଓଜନ: ୧୬୬.୯×୭୬.୮×୮.୨୪ମିମି, ଓଜନ: ୧୯୩ ଗ୍ରାମ (ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ) ।
ଡିସପ୍ଲେ: ୬.୮ ଇଞ୍ଚ TFT LCD, ୨୪୧୨×୧୦୮୦ ପିକ୍ସେଲ୍, ୨୦.୧:୯ ଅନୁପାତ, ୧୬.୭ ନିୟୁତ ରଙ୍ଗ, ଆଲୁମିନୋସିଲିକେଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ଜେଶ୍ଚର୍ ସମର୍ଥିତ।
ପ୍ରୋସେସର: ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ ୪ ଜେନ୍ ୨, ଅକ୍ଟା-କୋର୍ (୨xA୭୮ ୨.୨GHz + ୬xA୫୫ ୧.୯୫GHz), GPU: ଆଡ୍ରେନୋ ୬୧୩।
ମେମୋରୀ: MagicOS 8.0 (Android 14), 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍।
କ୍ୟାମେରା: ୫୦ଏମ୍ପି (ଏଫ୍/୧.୮) + ୨ଏମ୍ପି ଡେପ୍ଥ (ଏଫ୍/୨.୪), ୮ଏକ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍, ୧୦୮୦ପି ଭିଡିଓ, LED ଫ୍ଲାସ୍, HDR/PRO/ନାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମୋଡ୍ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ:5100mAh (ମୂଲ୍ୟାୟିତ), 5200mAh (ସାଧାରଣ), 35W HONOR ସୁପରଚାର୍ଜ (11V/3.2A)।
ନେଟୱାର୍କ: 5G/4G/3G/2G, ଡୁଆଲ୍ ନାନୋ ସିମ୍, VoLTE ସପୋର୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିମ୍ରେ ଡାଟା ସମ୍ଭବ।
ଅଡ଼ିଓ: mp3, mp4, wav, ogg, flac, mkv ଇତ୍ୟାଦି; HONOR ହିଷ୍ଟେନ୍ ଶବ୍ଦ, ଷ୍ଟେରିଓ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର।
ଅନ୍ୟାନ ସୁବିଧା: IP64 ରେଟିଂ, ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ, 3.5mm ଜ୍ୟାକ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, କମ୍ପାସ୍, ଲାଇଟ୍/ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର୍।