ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Honda CB350 ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ

ହୋଣ୍ଡୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ଭାରତରେ ଏହାର Honda CB350ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ...

Honda CB350C Special Edition
Honda CB350C Special Edition (Image Credit: Honda Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Honda CB350ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍‌କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂତନ ହୋଣ୍ଡା CB350C ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍‌ରେ ମାନକ ହୋଣ୍ଡା CB350 ତୁଳନାରେ ବିଭିନ୍ନ କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଉଛି CB350ର ରିବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍‌ ଭର୍ସନ, ଯାହାକି CB350C ନାଁରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ରେଟ୍ରୋ-କ୍ଲାସିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ନାମ ସହିତ ନୂତନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ସହିତ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।

ଏହି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଷ୍ଟିକର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି, ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଫେଣ୍ଡରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରହିଛି । ରେଟ୍ରୋ ଉପାଦାନକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ବାଇକ୍‌ଟି କଳା କିମ୍ବା ମାଟିଆ ସିଟ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏକ କ୍ରୋମ୍ ପଛ ଗ୍ରାବ୍ ରେଲ୍ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି: ରେବେଲ୍ ରେଡ୍ ମେଟାଲିକ୍ (Rebel Red Metallic) ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ଡୁନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ (Matt Dune Brown)।

ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ମାଥୁର କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ମୁଭ୍‌ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ CB350C ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରି ଉତ୍ସାହିତ । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମର ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ରଣନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ନୂତନ ଯୁଗର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।"

Honda CB350C Special Edition
Honda CB350C Special Edition (Image Credit: Honda Motorcycle India)

Honda CB350C Special Edition: କଣ ନୂଆ ?

ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣକୁ CB350ରୁ ରିବ୍ରାଣ୍ଡ କରାଯାଇ CB350C ନାମ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ର ତେଲଟାଙ୍କି ଉପରେ 'CB350C' ଲୋଗୋ ଓ ଏକ 'ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ' ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଫ୍ୟୁଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡର ଓ ରିଅର ଫେଣ୍ଡରରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇପଡ୍‌ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦିଆୟାଇଛି । ଯାହାକି ଏହାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ମଡେଲକୁ ଆହୁରି ଖାସ୍‌ କରିବା ଲାଗି ଏହାର ରିଅର ଗ୍ରାବରେଲ୍‌ରେ ଏବେ କ୍ରୋମ୍‌ ଫିନିଶ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସିଟ୍‌କୁ କଲର ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ବ୍ଲାକ୍‌ ବା ବ୍ରାଉନ୍‌ ଫିନିଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଏହାକୁ କ୍ଲାସିକ୍‌ ଲୁକ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି ।

Honda CB350C Special Edition
Honda CB350C Special Edition (Image Credit: Honda Motorcycle India)

Honda CB350C Special Edition: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ

ନୂତନ Honda CB350C ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍‌ ପରି ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ 348.36 ସିସି, ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର PGM-FI ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହାକି BSVI, OBD2B ଏବଂ E20 ଇନ୍ଧନକୁ ଅନୁପାଳନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 5500 rpmରେ 15.5 କିଲୋୱାଟ୍‌ ଶକ୍ତି ଏବଂ 3000 rpmରେ 29.5 Nm ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହା 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର୍ବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।

Honda CB350C Special Edition: ଫିଚର୍ସ

ଏହି ରେଟ୍ରୋ-କ୍ଲାସିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ-ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଡିଜିଟାଲ୍-ଆନାଲଗ୍ ଉପକରଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି ଯାହା ହୋଣ୍ଡା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (HSVCS) ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍, ହୋଣ୍ଡା ସିଲେକ୍ଟେବଲ୍ ଟର୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (HSTC) ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଭଳି ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି ।

Honda CB350C Special Edition
Honda CB350C Special Edition (Image Credit: Honda Motorcycle India)

Honda CB350C Special Edition: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଏହାର ଦାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Honda CB350C ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ₹2,01,900 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ Honda BigWing ଡିଲରସିପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

