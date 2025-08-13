ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ (HSMI) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ Activa 110, Activa 125 ଓ SP125ର ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ଏହାର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହି ନୂତନ ଏଡିସନ ବୁକିଂ ଖୋଲାଥିବାବେଳେ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀର ଆଧିକାରିକ ଡିଲରସିପଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।
2001 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଦେଶର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଟର ବଜାରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି । 14 ନଭେମ୍ବର, 2019ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ହୋଣ୍ଡା SP125 ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ।
କାହାର ଦାମ କେତେ ?
ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା 110 ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 92,565 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା 125 ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 97,270 ଟଙ୍କା ଓ ହୋଣ୍ଡା SP125 ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନର ଦାମ 1,02,516 (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ହୋଣ୍ଡାର ଏହି ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନକୁ ହୋଣ୍ଡାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡିଲରସିପ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ ।
|ହୋଣ୍ଡା ନ୍ୟୁ ଲଞ୍ଚ
|ଦାମ
|ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା 110 ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନ
|₹ 92,565
|ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା 125 ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନ
|₹ 97,270
|ହୋଣ୍ଡା SP125 ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନ
|₹ 1,02,516
ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ?
Honda Activa 110 ଏବଂ Activa 125 ସ୍କୁଟିର 25ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ବଡି ପ୍ୟାନେଲରେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ସାମ୍ନାରେ କଳା କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ସାମ୍ନା ପ୍ୟାନେଲରେ '25-ବର୍ଷ' ଲୋଗୋ ରହିଛି । ଆଲଏ ଚକଗୁଡ଼ିକ ପାଇରାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ମେଟାଲିକ୍ରେ ଫିନିଶ୍ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ସ୍କୁଟର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ DLX ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ପର୍ଲ ସାଇରନ୍ ବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲିକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Activa 110ର ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନର ସିଟ୍ ଓ ଭିତର ପ୍ୟାନେଲ କାଫେ-ବ୍ରାଉନ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଫିନିଶ୍ ସହିତ ଆସିଛି ଯ ସେହିପରି ଆକ୍ଟିଭା 125 ସ୍କୁଟିର ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନର ସିଟ୍ ଓ ଇନର ପ୍ୟାନେଲ କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗର ଫିନିଶ୍ ସହ ଆସିଛି । Honda SP125ର ଆନିଭର୍ସାରୀ ଏଡିସନର ବଡି ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ '25-ବର୍ଷ' ଲୋଗୋ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଲୋଗୋ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ହୋଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ଆନିଭର୍ସାରୀ ମଡେଲ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, 4.2-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ. USB ଟାଇପ-ସି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ସାଇଡ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ କଟ୍ଅଫ୍, ହୋଣ୍ଡାର କମ୍ବାଇନଡ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ (CBS) ଏବଂ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର୍ସ ସହ ଆସିଛି । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ସମସ୍ତ ଆନିଭର୍ସାରୀ ମଡେଲ ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ସହିତ ସମାନ ଅଛି ।
Honda Activa 110 109.51ସିସି, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏସଆଇ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହା 8000 rpmରେ 7.88 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 5500 ropmରେ 9.05 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାହୋଇଛି ।
ସେହିପରି Honda Activa 125 ସ୍କୁଟରଟି 123.92 ସିସି, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏସଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା 6500 rpmରେ 8.31 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 5000 rpmରେ 10.5 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ କ୍ଲଚ୍ ଓ ଡ୍ରାଏ ଗିଅରବକ୍ସ ସହ ଆସିଛି ।
Honda SP125 ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା 123.94 ସିସି, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏସଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଆସିଛି ଯାହାକି 7500 rpmରେ 10.7 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 6000 rpmରେ 10.9 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନଟି 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
