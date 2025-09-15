13ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହେଲା Hike; ଦିନେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ଟକ୍କର
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ କୁହାଯାଉଥିବା Hike ଆପ୍ ଏବେ ଭାରତରେ ନିଜର ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି । କଣ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 15, 2025 at 5:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମେସେଜିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଆପ୍ Hike ଶେଷରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏୟାରଟେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ପୁଅ କେଭିନ ମିତ୍ତଲ, ଯିଏକି ହାଇକ୍ ଆପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏକ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏହି ଆପ୍ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଏହା ଗେମିଂ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ?
କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା Hike ?
ଭାରତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, 2025 ପାସ୍ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ରିଅଲ୍-ମନି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି Hike ଆପ୍ । ଆପ୍ର ସିଇଓ କେଭିନ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଏକ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାଇକ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯାହା 2012 ମସିହାରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିଥିଲା । ଟାଇଗର ଗ୍ଲୋବାଲ୍, ସଫ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଟେନସେଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକମାନେ Hikeକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଯୁବ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଥିଲା ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲା । 2016 ମସିହାରେ Hikeର ମୂଲ୍ୟ $1.4 ବିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ 123 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା) ଥିଲା ।
After regrouping with our investors and the team, I’ve made the difficult decision to wind down Hike completely.— Kavin (@kavinbm) September 13, 2025
Our US business, launched just nine months ago, is off to a strong start. But scaling globally would require a full recap, a reset that is not the best use of capital… pic.twitter.com/gzXG26fFtQ
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ହାଇକ୍ ଏହାର ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ Rush ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରି ରିଅଲ-ମନି ଗେମିଂ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିଲା । Rush ଆପ୍ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କ୍ୟାରମ୍ ଏବଂ ଲୁଡୋ ଭଳି ଗେମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେଭିନ୍ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା 10 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଧରି 500 ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 4,409 କୋଟି ଟଙ୍କା)ରୁ ଅଧିକ ମୋଟ ରାଜସ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 9 ମାସ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ବ୍ୟବସାୟ, ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ତୁଳନାରେ ଭଲ ଚାଲିଛି ।
ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ମୁହାଁ କମ୍ପାନୀ
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, 2025 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ 23 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରିଅଲ-ମନି ଗେମିଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । Dream Sports ଏବଂ Mobile Premier (MPL) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରିଅଲ-ମନି ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ରିଅଲ-ମନି ଗେମ୍ ଅଫରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସେବା ଭଳି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଗେମିଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ।