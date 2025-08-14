ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଆସନ୍ତାକାଲି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଅଭିଯାନ 2 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ବି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ।
ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025 ଏବଂ ଏଥିରେ କିପରି ଯୋଗ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫି କେମିତି ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ ଓ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ମିଳିବ ଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା ।
ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କଣ ?
ସ୍ବାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ବାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ, ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସେଲଫି ଅପଲୋଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ।
Glad to see #HarGharTiranga receiving phenomenal participation across India. This shows the deep patriotic spirit that unites our people and their unwavering pride in the Tricolour. Do keep sharing photos and selfies on https://t.co/uJuh3CXyQS https://t.co/Ua5fHfYFcU— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025
ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ ?
- ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025ରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘର, ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୋର୍ଟାଲ https://harghartiranga.com/selfieକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଦିଶୁଥିବା Upload a Selfie ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ।
- ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ବା ସେଲ୍ଫି ତଳେ ଥିବା Upload a Selfie ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ ।
- ଏହାପରେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ PDF ଆକାରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ ।
ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଇ-କାର୍ଡ କେମିତି ପାଇବେ ?
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଇ-କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାର୍ଡ ବା ବ୍ୟାଜ୍ । ଇ-କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ଅପଲୋଡ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଇ-କାର୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଜ୍ ତିଆରି କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଇ-କାର୍ଡକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର କରିପାରିବେ ।