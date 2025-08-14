ETV Bharat / technology

ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହ ସେଲ୍ଫି ଅପଲୋଡ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌; ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ - HAR GHAR TIRANGA SELFIE 2025

2025 ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ । କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

Har Ghar Tiranga Selfie 2025
Har Ghar Tiranga Selfie 2025 (Image Credits: Indian Culture Ministry)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଆସନ୍ତାକାଲି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଅଭିଯାନ 2 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ବି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ।

ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025 ଏବଂ ଏଥିରେ କିପରି ଯୋଗ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫି କେମିତି ଅପଲୋଡ୍‌ କରିବେ ଓ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ କେମିତି ମିଳିବ ଓ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା ।

Har Ghar Tiranga Selfie 2025
79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ (Image Credits: Har Ghar Triranga)

ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କଣ ?

ସ୍ବାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ବାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ, ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସେଲଫି ଅପଲୋଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ କେମିତି ପାଇବେ ?

  • ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025ରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘର, ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
  • ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
  • ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୋର୍ଟାଲ https://harghartiranga.com/selfieକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
  • ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଦିଶୁଥିବା Upload a Selfie ଆଇକନ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରିବାକୁ ହେବ ।
  • ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
  • ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ବା ସେଲ୍ଫି ତଳେ ଥିବା Upload a Selfie ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରି ଅପଲୋଡ୍‌ କରିବାକୁ ହେବ ।
  • ଏହାପରେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌କୁ PDF ଆକାରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ୍‌ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ ।
Har Ghar Tiranga Selfie 2025
ସ୍ବାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା (Image Credits: Indian Culture Ministry)

ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଇ-କାର୍ଡ କେମିତି ପାଇବେ ?

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଇ-କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ କାର୍ଡ ବା ବ୍ୟାଜ୍‌ । ଇ-କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ଅପଲୋଡ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଇ-କାର୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଜ୍ ତିଆରି କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଇ-କାର୍ଡକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର କରିପାରିବେ ।

Har Ghar Tiranga Selfie 2025
ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହ ସେଲ୍ଫି ଅପଲୋଡ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ (Image Credits: Indian Culture Ministry)
