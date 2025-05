ETV Bharat / technology

24ଘଣ୍ଟାରେ 47.5 କୋଟି ୟୁଜର ଦେଖିଲେ GTA 6ର ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରେଲର; ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଲଞ୍ଚରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ - GTA 6 REACHES 475 MILLION VIEWS

GTA 6 Second Trailer ( Image Credit: ETV Bharat via Rockstar Games )

Published : May 9, 2025 at 4:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରକଷ୍ଟାର ଗେମ୍ସ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ମେ 6 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍‌ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଥେଫ୍ଟ ଅଟୋ VI (GTA 6)ର ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରେଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭିଡିଓ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି । ଏହାର ପ୍ରିମିୟରର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 475 ନିୟୁତ ବା 47.5 କୋଟି ଭ୍ୟୁ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ସିନେମା, ଟିଭି କିମ୍ବା ଖେଳ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେଲରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

GTA 6ର ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରେଲରର ରେକର୍ଡ

ଏହି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଗେମ୍‌ର ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍‌ ହେବାର ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟିକଟକ୍‌, ଟ୍ବିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିତ ଭାବରେ 475 ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି । ଏ ନେଇ ରକଷ୍ଟାର ଗେମ୍ସ The Hollywood Reporterକୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଏହାକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ବଡ ଭିଡିଓ ଲଞ୍ଚ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍ଭେଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟ୍ରେଲର 'Deadpool & Wolverine' ଏହାର ପ୍ରିମିୟରର ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 365 ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଭେଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'The Fantastic Four: First Steps' 200 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିଲା ।

GTA 6ର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେଲର ଭ୍ୟୁ