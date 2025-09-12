GST ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅଟୋମୋବାଇଲର ଚାହିଦା, ଲାଭବାନ ହେବେ ସହାୟକ ଶିଳ୍ପ

ETV Bharat / technology

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ GST ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସହାୟକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

GST ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅଟୋମୋବାଇଲର ଚାହିଦା
GST ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅଟୋମୋବାଇଲର ଚାହିଦା (Getty Images)
By IANS

Published : September 12, 2025 at 10:59 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ସଂସ୍କାର ଆଣି ଟିକସ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍‌ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଆସିବା ପରେ ଅନେକ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, GST ସଂସ୍କାର ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଟାୟାର, ବ୍ୟାଟେରୀ, କାଚ, ଷ୍ଟିଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ସହାୟକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ।

ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯାନବାହାନ ବିକ୍ରୟ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ MSME ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । 350ccରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବସ୍, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର (1800ccରୁ କମ୍) ଏବଂ ଅଟୋ ପାର୍ଟସଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଟୋ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଡିଲରସିପ୍, ପରିବହନ ସେବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ MSME ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର, ମେକାନିକ୍ସ ଏବଂ ଛୋଟ ସେବା ଗ୍ୟାରେଜ ଭଳି ଔନପଚାରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ GST ହ୍ରାସରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । GST ହ୍ରାସ ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ, ଇନ୍ଧନ-ଦକ୍ଷ ମଡେଲ୍ ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ଉପକୃତ ହେବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଗ୍ରାହକ

କମ GST, ବାଇକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଯାହାକି ଯୁବପିଢ଼ି, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ । ସୁଲଭ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟରେ କାରଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଗତିଶୀଳତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ । GST ହ୍ରାସ ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ।

ଲାଭବାନ ହେବେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା

ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ କାର ଡିଲରସିପ୍, ସେବା ନେଟୱାର୍କ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅଟୋ-ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭବାନ କରିବ । ସରକାର କହିଛନ୍ତି, " 40 ପ୍ରତିଶତରେ ମଧ୍ୟ ସେସ୍ ଟିକସ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟିକସ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆକାଂକ୍ଷୀ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ସୁଲଭ ହେବ । ଟିକସ ହାରକୁ 40 ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସେସ୍ ହଟାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ITC ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ITC କେବଳ 28 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସ୍ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।"

'ବିଶ୍ବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଭାରତ'

ଭାରତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ GST ହ୍ରାସ ଘରୋଇ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଟାୟାର, ଗିଅର୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 5 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ଇଞ୍ଜିନ, ଟାୟାର, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସହାୟକ MSMEଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । GST ହ୍ରାସ ଏକ ବିଶ୍ବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ କରିବ । ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ସୁଲଭତା ବୃଦ୍ଧି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ।

'ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକର ଆଗୁଆ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ'

ଟ୍ରକ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ (65-70 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ବହନ କରେ) । GST ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ବାରା ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକର ଆଗୁଆ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତି ଟନ୍-କିମି ମାଲ ପରିବହନ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହା କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ, ସିମେଣ୍ଟ, ଇସ୍ପାତ, FMCG ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ବିତରଣର ଶସ୍ତା ପରିବହନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ।

ଏହି ହ୍ରାସ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ MSME ଟ୍ରକ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସଡ଼କ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଗଠନ କରନ୍ତି । ଶସ୍ତା ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଆହୁରି ସମନ୍ବିତ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: GST 2.0: କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାର କେତେ ହେଲା ଶସ୍ତା ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାଲିକା

