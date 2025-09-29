GST 2.0: KTMରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା Kawasakiର ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍; ଦାମ ଏତିକି
ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ଦର ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ Kawasaki Ninja 300 ଓ Versys-X 300 ସାମିଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 29, 2025 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷରେ ଏହାର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଉପରେ GST 2.0 ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢିର ଜିଏସଟି ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହାର 350cc ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ୍, କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 300 ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ପୁନଃଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କାୱାସାକି ଭର୍ସିସ୍-X 300 ସାମିଲ ।
₹30,000 ଶସ୍ତା ହେଲା Kawasaki Versys-X 300
GST 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ସିସ୍-X 300 ₹ 3.79 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଏହାକୁ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ KTM 390 Adventure ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹ 3.68 ଲକ୍ଷ । ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି KTM Adventure ଏହାର 21/17-ଇଞ୍ଚ (F/R) ସେଟଅପ୍ର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ TFT ଡ୍ୟାସ୍, କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଏଡ୍ସ, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସସପେନସନ୍, LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ସ୍ପୋକ୍ ଚକ ଭଳି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, Kawasaki Versys-X 300 ବହୁତ ମୌଳିକ, ଟ୍ୟୁବ୍-ସ୍ପୋକ୍ ଚକ, ଏକ ବଲ୍ବ-ଆଧାରିତ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କମ୍ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ତଥାପି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଟ୍ବିନ-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମସୃଣ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ।
ତଥାପି, KTMର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ପରି, Versysର ଇଞ୍ଜିନ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 300ରୁ ନିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ Kawasaki Versysର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹30,000 ହ୍ରାସ ପାଇ ₹ 3.49 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ KTM 390 Adventure ଅପେକ୍ଷା କମ ମହଙ୍ଗା କରିଛି ।
Kawasaki Ninja 300
ସେହିପରି କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 300 ମଧ୍ୟ KTM RC 390 ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ଦାମ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 3.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଦାମକୁ 3.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) କରାୟାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍ରେ 26,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ହ୍ରାସ କରିଛି । ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ KTM RC 390 ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ତେବେ ଏହାକୁ 3.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ଟ୍ବିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର Ninja 300 ଠାରୁ 5000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ରହିଛି ।
ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ । ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଜଣେ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ । ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କର ସାମିଲ ହେବ । ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମଡେଲ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।