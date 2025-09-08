GST 2.0: କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାର କେତେ ହେଲା ଶସ୍ତା ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାଲିକା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସଟି 2.0 ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକ 65,000ଟଙ୍କାରୁ 8.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
Published : September 8, 2025 at 5:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ନୂଆ କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଛି । ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକସ ହାରକୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ କରାଯାଇଛି । 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍ ଘୋଷଣା ପରେ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କାର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍, ସେଡାନ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍ଠାରୁ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV, ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUV ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରର SUV ଉପରେ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ କାର୍ କ୍ରୟ ଉପରେ 65,000 ଟଙ୍କାରୁ 8.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ।
Mahindra Automotive
ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜ କାରର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 1.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ Mahindra XUV 3XO କରାଯାଇଛି ।
|କାର ମଡେଲ
|ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
|Mahindra Bolero Neo
|1.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Mahindra XUV 3XO
|1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ପେଟ୍ରୋଲ), 1.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଡିଜେଲ)
|Mahindra Thar
|1.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Mahindra Thar Roxx
|1.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Mahindra Scorpio Classic
|1.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Mahindra Scorpio N
|1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Mahindra XUV700
|1.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Motors
ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜ କାର ଉପରେ 1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କମ୍ପାନୀର 5ଟି ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏସୟୁଭି Tata Nexon ଉପରେ କରାଯାଇଛି ।
|କାର ମଡେଲ
|ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
|Tata Tiago
|75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Tata Tigor
|80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Tata Altroz
|1.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Tata Punch
|85,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Tata Nexon
|1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Tata Harrier
|1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Tata Safari
|1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Tata Curvv
|65,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyota Kirloskar
ସେହିପରି ଜାପାନିଜ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟୟୋଟା ନିଜ କାର ଉପରେ 3.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା କାର ହେଉଛି ଫର୍ଚ୍ଚୁନର ।
|କାର ମଡେଲ
|ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
|Toyota Fortuner
|3.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Toyota Fortuner Legender
|3.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Toyota Hilux
|2.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Toyota Vellfire
|2.78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Toyota Camry
|1.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Toyota Innova Crysta
|1.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Toyota Innova Hycross
|1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|Toyotaର ଅନ୍ୟ ମଡେଲ
|1.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Skoda India
ଜର୍ମାନ କାର୍ ନିର୍ମାତା ସ୍କୋଡା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି । GST 2.0 ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାର ଉପରେ 5.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
|କାର ମଡେଲ
|ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
|Skoda Kodiaq
|3.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ + 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର = 5.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ
|Skoda Kushaq
|66,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ + 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର = 3.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ
|Skoda Slavia
|63,000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ + 1.2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର = 1.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ
Renault India
ଫରାସୀ କାର ନିର୍ମାତା ରେନାଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ GST 2.0 ଅଧୀନରେ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 96,359 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ SUV Renault Kigerକୁ ଏହି GST ହ୍ରାସ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
BMW
ଜର୍ମାନ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW ତାର କାରଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ତା'ର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 8.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛି ।
|କାର ମଡେଲ
|ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
|BMW 2 Series Gran Coupe
|45.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|BMW 3 Series LWB
|60.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|BMW 5 Series LWB
|72.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|BMW X1
|50.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|BMW X5
|93.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇ)
|BMW X7
|1.2 କୋଟି ଟଙ୍କା (1.30 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇ)
Mercedes-Benz
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ କାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 2.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଛି ।
|କାର ମଡେଲ
|ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
|Mercedes-Benz S-Class S 450 4MATIC
|1.88 କୋଟି ଟଙ୍କା (11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
|Mercedes-Benz GLS 450d AMG Line
|1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା (10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
|Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC
|1.07 କୋଟି ଟଙ୍କା (8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
|Mercedes-Benz E-Class LWB 450 4MATIC
|91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
|Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC
|73.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (5.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
|Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC AMG Line
|52.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (3.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
|Mercedes-Benz C 300 AMG Line
|64.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (3.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
|Mercedes-Benz A 200d
|45.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (2.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Hyundai Motor
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାର ନିର୍ମାତା ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 2.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅନେକ କାର ଅଛି ।
|କାର ମଡେଲ
|ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
|Hyundai Grand i10 Nios
|73,808 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Aura
|78,465 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Exter
|89,209 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai i20
|98,053 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai i20 N-Line
|1.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Venue
|1.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Verna
|60,640 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Creta
|72,145 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Creta N-Line
|71,762 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Alcazar
|75,376 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Hyundai Tucson
|2.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲରେ ସମ୍ଭବତଃ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।
|କାର ମଡେଲ
|ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ (ସମ୍ଭବତଃ ଦାମ)
|Maruti Suzuki Alto K10
|40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki WagonR
|57,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Swift
|58,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Dzire
|61,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Baleno
|60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Fronx
|68,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Brezza
|78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Eeco
|51,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Ertiga
|41,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Celerio
|50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki S-Presso
|38,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Ignis
|52,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Jimny
|1.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki XL6
|35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
|Maruti Suzuki Invicto
|2.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ