ETV Bharat / technology

GST 2.0: କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାର କେତେ ହେଲା ଶସ୍ତା ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାଲିକା

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସଟି 2.0 ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକ 65,000ଟଙ୍କାରୁ 8.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।

GST CUT CAR PRICES
GST CUT CAR PRICES (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 5:02 PM IST

4 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ନୂଆ କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସଠିକ୍‌ ସମୟ ଆସିଛି । ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକସ ହାରକୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ କରାଯାଇଛି । 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍‌ ଘୋଷଣା ପରେ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କାର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍, ସେଡାନ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍‌ଠାରୁ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV, ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUV ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରର SUV ଉପରେ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ କାର୍ କ୍ରୟ ଉପରେ 65,000 ଟଙ୍କାରୁ 8.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ।

Mahindra Automotive

ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜ କାରର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 1.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ Mahindra XUV 3XO କରାଯାଇଛି ।

କାର ମଡେଲମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
Mahindra Bolero Neo1.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Mahindra XUV 3XO1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ପେଟ୍ରୋଲ), 1.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଡିଜେଲ)
Mahindra Thar1.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Mahindra Thar Roxx1.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Mahindra Scorpio Classic1.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Mahindra Scorpio N1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Mahindra XUV7001.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

Tata Motors

ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜ କାର ଉପରେ 1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କମ୍ପାନୀର 5ଟି ସିଟ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଏସୟୁଭି Tata Nexon ଉପରେ କରାଯାଇଛି ।

କାର ମଡେଲମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
Tata Tiago75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Tigor80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Altroz1.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Punch85,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Nexon1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Harrier1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Safari1.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Tata Curvv65,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

Toyota Kirloskar

ସେହିପରି ଜାପାନିଜ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟୟୋଟା ନିଜ କାର ଉପରେ 3.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା କାର ହେଉଛି ଫର୍ଚ୍ଚୁନର ।

କାର ମଡେଲମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
Toyota Fortuner3.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyota Fortuner Legender3.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyota Hilux2.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyota Vellfire2.78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyota Camry1.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyota Innova Crysta1.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyota Innova Hycross1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Toyotaର ଅନ୍ୟ ମଡେଲ1.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

Skoda India

ଜର୍ମାନ କାର୍ ନିର୍ମାତା ସ୍କୋଡା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି । GST 2.0 ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାର ଉପରେ 5.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

କାର ମଡେଲମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
Skoda Kodiaq3.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ + 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର = 5.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ
Skoda Kushaq66,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ + 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର = 3.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ
Skoda Slavia63,000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ + 1.2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର = 1.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ

Renault India

ଫରାସୀ କାର ନିର୍ମାତା ରେନାଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ GST 2.0 ଅଧୀନରେ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 96,359 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ SUV Renault Kigerକୁ ଏହି GST ହ୍ରାସ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।

BMW

ଜର୍ମାନ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW ତାର କାରଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ତା'ର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 8.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛି ।

କାର ମଡେଲନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
BMW 2 Series Gran Coupe45.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
BMW 3 Series LWB60.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
BMW 5 Series LWB72.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
BMW X150.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
BMW X593.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍‌ ହୋଇ)
BMW X71.2 କୋଟି ଟଙ୍କା (1.30 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍‌ ହୋଇ)

Mercedes-Benz

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ କାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 2.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଛି ।

କାର ମଡେଲନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
Mercedes-Benz S-Class S 450 4MATIC1.88 କୋଟି ଟଙ୍କା (11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Mercedes-Benz GLS 450d AMG Line1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା (10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC1.07 କୋଟି ଟଙ୍କା (8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Mercedes-Benz E-Class LWB 450 4MATIC91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC73.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (5.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC AMG Line52.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (3.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Mercedes-Benz C 300 AMG Line64.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (3.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)
Mercedes-Benz A 200d45.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (2.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ)

Hyundai Motor

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାର ନିର୍ମାତା ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହାର କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 2.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅନେକ କାର ଅଛି ।

କାର ମଡେଲମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
Hyundai Grand i10 Nios73,808 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Aura78,465 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Exter89,209 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai i2098,053 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai i20 N-Line1.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Venue1.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Verna60,640 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Creta72,145 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Creta N-Line71,762 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Alcazar75,376 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hyundai Tucson2.4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ

Maruti Suzuki

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲରେ ସମ୍ଭବତଃ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।

କାର ମଡେଲମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ (ସମ୍ଭବତଃ ଦାମ)
Maruti Suzuki Alto K1040,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki WagonR57,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Swift58,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Dzire61,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Baleno60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Fronx68,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Brezza78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Eeco51,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Ertiga41,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Celerio50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki S-Presso38,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Ignis52,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Jimny1.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki XL635,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Maruti Suzuki Invicto2.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପୂଜା ଭେଟି; 22 ସପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2-ସ୍ଲାବ୍ GST, ଉଠିଲା 28 ଓ 12 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍

For All Latest Updates

TAGGED:

GST CUTREVISED PRICE LIST OF CARSCARS NEW PRICE LISTଜିଏସଟି ହ୍ରାସNEW PRICE LIST OF CARS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.