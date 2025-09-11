GST 2.0: ଶସ୍ତା ହେଲା ହିରୋ ସ୍କୁଟର ଓ ବାଇକ୍‌; ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ତାଲିକା

ETV Bharat / technology

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ GST ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ନିଜ ସ୍କୁଟର ଓ ବାଇକ୍‌ର ଦାମକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ତାଲିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଇକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ...

Hero Passion Plus
Hero Passion Plus (Image Credit: Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 11:52 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ GST 2.0 ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଯାନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରାଲ କମ୍ବସନ୍‌ ସ୍କୁଟର (ICE) ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମଡେଲ ଏବଂ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ 16,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ GST ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ, 350ccରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ 18 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 350ccରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍‌ରେ 28 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା । ସେହିପରି ଏବେ ନୂଆ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ, ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ଥିବା ଯାନ ଉପରେ ଏବେ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ତେବେ ନିମ୍ନରେ କେଉଁ ମଡେଲ ଉପରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ ।

Hero Destini 125
Hero Destini 125 (Image Credit: Hero MotoCorp)

Hero ସ୍କୁଟରର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ସ୍କୁଟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Hero Destini 125ର ମୂଲ୍ୟ 7,197 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ Hero Pleasure+ ର ମୂଲ୍ୟ 6,417 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ Hero Xoom ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ Hero Xoom 160ର ମୂଲ୍ୟ 11,602 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ । Hero Xoom 110 ଏବଂ 125ର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 6,597 ଏବଂ 7,291 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ସ୍କୁଟର ମଡେଲମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
Hero Destini 1257,197 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Pleasure+6,417 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xoom 1106,597 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xoom 1257,291 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xoom 16011,602 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xoom 160
Hero Xoom 160 (Image Credit: Hero MotoCorp)

Hero ବାଇକ୍‌ର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ

ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ Hero Karizma 210ର ମୂଲ୍ୟ 15,743 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Hero Xpulse 210 ଏବଂ Hero Xtreme 250Rର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 14,516 ଏବଂ 14,055 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ । Hero Xtreme 160R ଏବଂ 125Rର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 10,985 ଏବଂ 8,010 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ମୋଟରସାଇକେଲ ମଡେଲ୍‌ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
Hero Karizma 21015,743 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xpulse 21014,516 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xtreme 250R14,055 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xtreme 160R10,985 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Xtreme 125R8,010 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Glamour X7,813 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Splendor+6,820 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Super Splendor7,254 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero HF Deluxe5,805 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
Hero Passion+6,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ

ହିରୋ କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍‌ର ନୂଆ ଦାମ

କମ୍ପାନୀର କମ୍ୟୁଟର ମୋଟରସାଇକେଲ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍‌ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂତନ Hero Glamour Xର ମୂଲ୍ୟ 7,813 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ । Hero Splendor+ ଏବଂ Super Splendorର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 6,820 ଟଙ୍କା ଏବଂ 7,254 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Hero HF Deluxe ଏବଂ Passion+ ଯଥାକ୍ରମେ 5,805 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6,500 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, Hero ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Vida ରେଞ୍ଜର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।

