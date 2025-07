ETV Bharat / technology

ବଢିଲା ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ମହାକାଶ ରହଣି; କେବେ ଫେରିବେ ପୃଥିବୀ ? ନୂଆ ତାରିଖ ଦେଲା ନାସା - SHUBHANSHU SHUKLA ISS STAY EXTENDED

Group Captain Shubhanshu Shukla ( Image Credits: Axiom Space )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇସ୍ରୋ ଓ ନାସାର ମିଳିତ ମିଶନ ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ(ISS) ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ତଥା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ମହାକାଶ ରହଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି । ସେ 14 ଦିନ ବଦଳରେ ଆଉ 3ରୁ 4 ଦିନ ଅଧିକ ମହାକାଶରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନର ସମସ୍ତ 4ଜଣ କ୍ରୁ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ନାସା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମହାକାଶ ରହଣି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ କଣ ନିମ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା । ଆକ୍ସିଓମ୍ ସ୍ପେଶ୍‌ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ Xରେ କହିଛି ଯେ, "ଅନୁକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆକ୍ସିଓମ୍ ମିଶନ 4 (Ax-4) କ୍ରୁ ସୋମବାର, ଜୁଲାଇ 14, ସକାଳ 7:05 ET (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 4.35ଟା) ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅନଡକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।" ଆକ୍ସିଓମ ସ୍ପେଶ୍‌ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜୁଲାଇ 14ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ୍‌ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବେ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ 14 ଦିନିଆ ମହାକାଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ସେ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ବଦଳରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ଜୁନ 26ରେ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶୁଭାଂଶୁ

ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେଶ୍‌ ସେଣ୍ଟରରୁ ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ଆକ୍ସିଓମ୍-4 ମିଶନ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେଶକ୍ରାଫ୍ଟ 28 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ପରେ ଜୁନ 26 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ (Image Credits: Axiom Space) ସ୍ପେଶ୍‌ ଷ୍ଟେସନରେ କଣ କଲେ ଶୁଭାଂଶୁ ? ଗତ ଜୁନ 26 ତାରିଖରେ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ୍ ମହାକାଶଯାନ ISSରେ ଡକ୍ କରିବା ପରଠାରୁ, କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ 31ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରି ପ୍ରାୟ 60ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ । ଆକ୍ସିଓମ-4 ସଦସ୍ୟମାନେ ଉନ୍ନତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସାର ପ୍ରୟାସରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଆକ୍ସିଓମ୍ ସ୍ପେଶ୍‌ କହିଛି । ସେପଟେ ISROର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଶୁକ୍ଳା, 7ଟି ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ବିକଶିତ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ISRO-NASA ସହଯୋଗ ଅଧୀନରେ ପାଞ୍ଚଟି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତର 15 ଦିନରେ, ଶୁକ୍ଳା ଅଣୁ ଶୈବାଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଗଭୀର ମହାକାଶ ମିଶନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିବା ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (Image Credits: Axiom Space) 230ରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଲେଣି ଶୁଭାଂଶୁ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‌ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ନିଜର 14 ଦିନ ରହଣି ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟ 230ରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିସାରିଲେଣି । ଏହାସହିତ ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 100 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ 230 ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଆକ୍ସିଓମ ସ୍ପେଶ୍‌ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛି, ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନରେ ଅନ୍ୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ହଙ୍ଗେରୀର ଟିବର୍ କାପୁ, ମିଶନ କମାଣ୍ଡର ପେଗି ହ୍ବିଟସନ୍ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡର ସ୍ଲାଓସ୍ ଉଜନାନସ୍କି-ୱିସ୍ନିୱସ୍କି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନ୍ୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (Image Credits: Axiom Space) ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା; ଦେଖନ୍ତୁ..

