ETV Bharat / technology

YouTube Shortsକୁ ମିଳିଲା AI ପାୱାର; 2ମିନିଟରେ ଭିଡିଓ ବନାଇବ Veo 2 - VEO 2 AI MODEL IN YOUTUBE SHORTS

Veo 2 is now in YouTube Shorts ( File Photo )