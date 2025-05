ETV Bharat / technology

10 ବର୍ଷ ପରେ 'G' ଲୋଗୋକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଗୁଗଲ୍‌ - GOOGLE CHANGES G LOGO AFTER 10 YRS

Google Updates its G logo for the first time in 10 years ( File Photo )