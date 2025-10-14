ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ 15 ବିଲିଅନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ ଗୁଗଲ୍‌; ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ହବ୍

ଗୁଗଲ୍‌ କ୍ଲାଉଡ ସିଇଓ ଥୋମାସ୍‌ କୁରିଆନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏକ ବୃହତ ଏଆଇ ହବ୍‌ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତରେ 15 ବିଲିଅନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ ଗୁଗଲ୍‌, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋଷଣା (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଭାରତରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ $15 ବିଲିୟନ (1.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି) ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଇଓ ଥୋମାସ୍ କୁରିଆନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ଦର ସହର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଏହି ନିବେଶ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ରେଳ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍‌ର AI ନିବେଶ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (2026-2030) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିବେଶ ହେଉଛି ଭାରତ ପ୍ରତି ଗୁଗଲ୍‌ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଭାରତ 2047 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ବୟ ରଖି ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ସେବାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଉଭୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଗୁଗଲ୍‌ କହିଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କୁରିଆନ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆମେରିକା ବାହାରେ ବିଶ୍ବର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ-ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ହେବ । ଗୁଗଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶରେ 1GW ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଗୁଗଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍‌ର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବେସ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାରେ AIର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପରି ଭାରତର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିବେଶ ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୋଦି ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଗିଗାୱାଟ-ସ୍କେଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ବହୁମୁଖୀ ନିବେଶ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ବିତ । ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକିକରଣରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ ହେବ । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ AI ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆମର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନେତା ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ।"

'ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ'

ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଟି ହବ୍‌ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି । ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତ ଗିଗାୱାଟ୍-ସ୍କେଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ହବ୍ ଆୟୋଜନ କରି ଗର୍ବିତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ନବସୃଜନ, ଏଆଇ ଗ୍ରହଣତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତି ଆମର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ ।"

ଗୁଗଲ୍‌-ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ସହଭାଗିତା

ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏଆଇ ହବ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିଛି । 2030 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ରହିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀକନେକ୍ସ (AdaniConneX) ଉଭୟ ଘନିଷ୍ଠ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଂଶୀଦାର ହେବେ ।

ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଏହା ଗୁଗଲ୍‌ର AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ବ ନେଟୱର୍କରେ ସାମିଲ ହେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି । ଏହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ପୁଣେରେ ଥିବା ଗୁଗଲ୍‌ର R&D ହବ୍‌ରେ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ନବସୃଜନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ ।

