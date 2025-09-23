Google TVକୁ ଆସିଲା Gemini; ଭଏସ କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶୋ' ଚଲାଇବ ଏଆଇ
ଗୁଗଲ୍ ଟିଭିରେ ଆସିଲା ଜେମିନି । ଏଣିକି ୟୁଜର ରିମୋଟ୍ ଦବାଇବା ବଦଳରେ ଭଏସ କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶୋ' ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଲାଇବ ଜେମିନି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 23, 2025 at 1:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ର AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 'Gemini' ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିକୁ ଆସୁଛି । ଗୁଗଲ୍ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଗୁଗଲ୍ ଟିଭି ପାଇଁ ଜେମିନି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର୍ସ ଜେମିନିକୁ କଥା କହିବା ଆକାରରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଶୋ' ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍ ଟିଭି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଜେମିନିର ଏହି ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ରୋଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଗୁଗଲ୍ର ଏଆଇ, 300 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଗୁଗଲ୍ ଟିଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ Android TV OS-ଚାଳିତ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଆସିବ ।
ଗୁଗଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, "ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବି କାମ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍ ଟିଭିରେ ଜେମିନି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।" ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ଯେକୌଣସି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୋ' ଖୋଜିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
Google TVରେ Gemini କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପରିଚିତ "Hey Google" କହି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଟିଭି ରିମୋଟ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ Geminiକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ। ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, Gemini ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆମେ ନିମ୍ନରେ କିଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ଯାହା Geminiର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ:
- For the group: "ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ନାଟକ ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କମେଡି ପସନ୍ଦ କରେ ।" ଏପରି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବା ପରେ ଜେମିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- For the catch-up: 'ଆଉଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍'ର ଗତ ସିଜିନରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ?" ଏପରି ପ୍ରମ୍ପଟ୍ ଦେବା ପରେ ଜେମିନି ଶୀଘ୍ର ରିକ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣି ଏକ ନୂତନ ସିଜିନ ଦେଖିପାରିବେ।
- For the vague search: ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୋ’ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ Google TVରେ Gemini ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ପଚାରିବା ପରି ଜେମିନିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜେମିନି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ବଡ଼ ପରଦାରେ ପାଠପଢା
ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ । Google TVରେ Gemini ସହିତ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ । ଆପଣ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଶୀଘ୍ର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ Gemini ଆପଣଙ୍କୁ YouTube ଭିଡିଓ ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- For school projects: ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର । ତେବେ ଜେମିନି ଏଥିଲାଗି ସହାୟକ ହେବ ।
- For new skills: ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜେମିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ । ଆପଣ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ, "How do I learn guitar as a beginner ?" ଏହାପରେ ଜେମିନି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
- For the kitchen: ସେହିପରି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଜେମିନି ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିବ । ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜେମିନି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
Gemini for Google TV: ଉପଲବ୍ଧତା
ଆଜିଠାରୁ TCLର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଟିଭି TCL QM9K ସିରିଜରେ Gemini ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, Gemini ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେପରିକି Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro, 2025 Hisense U7, U8 ଓ UX ମଡେଲ୍, 2025 TCL QM7K, QM8K ଏବଂ X11K ମଡେଲ୍ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟିଭିରେ ଅଧିକ Gemini କ୍ଷମତା ଆସିବ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜେମିନି ସହିତ Google TV କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପସନ୍ଦକୁ ବୁଝେ । ଯଦି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନତମ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜେମିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।