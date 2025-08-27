ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିକାଂଶ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ "ସାଇଡଲୋଡିଂ" କୁହାଯାଏ । ଅନେକ ଉପକରଣ ଅଛି ଯାହା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ କାରଣ ଡେଭଲପରମାନେ ଗୁଗଲ୍ର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ହାନିକାରକ ଆପ୍ଠାରୁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି ଗୁଗଲ୍ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଅନଧିକୃତ ଆପ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
କ’ଣ ନୂଆ ନିୟମ ?
ଗୁଗଲ୍ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଲୱେର୍ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଗୁଗଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆପ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆପ୍ ଡେଭଲପରଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ନୂତନ "ଡେଭଲପର୍ ଯାଞ୍ଚ ନିୟମ" କେବଳ ସେହି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଗୁଗଲ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରମାଣିତ ।
ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍, ପ୍ଲେ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଗଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି । ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୟୁଜରଙ୍କୁ ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି, ଗୁଗଲ୍ ସେହି ଆପ୍ରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ କେବଳ ଡେଭଲପରଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ।
କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଡେଭଲପର୍ସ ?
ଯଦି ଡେଭଲପରମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ ଆପ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡେଭଲପର କନସୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ନାମ, ଠିକଣା, ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଡେଭଲପର ଏକ ସଂଗଠନ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ D-U-N-S ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ସୂଚନା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଛାତ୍ର ଡେଭଲପରମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରହିବ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପର କନସୋଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହା ପାଇଁ କମ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଜଣେ ଡେଭଲପରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ କନସୋଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ସେ ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କର ନନ୍-ପ୍ଲେ ଆପ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ।
କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ ?
ଗୁଗଲ୍ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଯାହାକି କିଛି ଏମିତି:
- ଅକ୍ଟୋବର 2025: ଗୁଗଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ସେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡେଭଲପର୍ସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 2026: ସମସ୍ତ ଡେଭଲପରଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୋଲିବ ।
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026: ବ୍ରାଜିଲ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ।
- 2027: ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବ ଗୁଗଲ୍ ।