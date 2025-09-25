ଗୁଗଲ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି Android Laptop; ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ସମ୍ମିଟ୍ରେ କଲା ଘୋଷଣା
ଗୁଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲ ପରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛଇ । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ କ୍ବାଲକମ୍ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଲାପଟପ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 25, 2025 at 4:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏକ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଗୁଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲାପଟପ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ନିକଟରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁଗଲ୍ର ଡିଭାଇସେସ୍ ଓ ସର୍ଭିସେସ୍ର ଉପସଭାପତି ରିକ୍ ଓଷ୍ଟରଲୋ, କ୍ବାଲକମ୍ର ସିଇଓ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଆମନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।
ଓଷ୍ଟରଲୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁଗଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ପୃଥକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି, ଯେପରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ପିସି ପାଇଁ କ୍ରୋମ୍ ଓଏସ୍ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଷୟିକ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକକାଳୀନ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ପିସି ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବର୍ଗକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ।"
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 'ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲାପଟପ୍'
ଓଷ୍ଟରଲୋ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏଆଇ ଫିଚର ଏବଂ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପିସି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସେପଟେ କ୍ବାଲକମ୍ ସିଇଓ ଆମନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓଏସ୍କୁ "ଅବିଶ୍ବସନୀୟ" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହା କେବେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲାପଟପ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଖବର ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଗୁଗଲ୍ ପୂର୍ବରୁ Chrome OS ଓ Androidକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ଓ ଏବେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଲାପଟପ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛି । ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଗୁଗଲ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲାପଟପ୍ରେ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Gemini AI ମଡେଲକୁ ବି ଏକୀକରଣ କରାଯିବ । ଏହା ବାସ୍ତବରେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପରି ଲାପଟପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ଉଭୟ ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଆପଲ୍ iPadOS ସହିତ ଏହା କରୁଛି ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସହିତ ଏହା କରୁଛି । ଗୁଗଲ୍ର ପୂର୍ବରୁ Chrome OS ଅଛି, ଯାହାକି PC କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାମ କରେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର Android ଆପ୍ ସହିତ ଗୁଗଲ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ।