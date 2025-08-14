ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଲଫାବେଟ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଗୁଗଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Google Pixel 10 Pro Foldକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁଗଲ୍ର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ 'ମେଡ୍ ବାଏ ଗୁଗଲ୍'ରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଲଞ୍ଚ ହେବା ସହିତ ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ 10 ଲାଇନଅପ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକରୁ ଲାଗୁଛି ଏହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ Google Pixel 9 Pro Fold ପରି ସମାନ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିବ ।
ମେଡ୍ ବାଏ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିଜର ଭିଡିଓରେ ଆଗାମୀ ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ 10 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ନୂତନ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାମ 'MoonStone' ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
It’s a grand opening | 8.20.25— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2025
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/Bvncp2dT2S pic.twitter.com/C24fXPIcVq
Google Pixel 10 Pro Fold: କଣ ଆଶା କରିବା ?
ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜର ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ 10 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସମାନ ଗ୍ରେ-ବ୍ଲୁ ଟୋନ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଡିଭାଇସର ଡିଜାଇନ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏକ ଭାସମାନ କ୍ୟାମେରା ବାର୍ ରହିଛି । ପିକ୍ସେଲ 10 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡର କଭର ସ୍କ୍ରିନ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଓ ପତଳା ବେଜେଲ୍ସ ସହ ଆସିଛି । ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଲାଗି ଅପଡେଟେଡ୍ ହିଞ୍ଜ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ-ଜେନେରେସନ୍ ଟେନ୍ସର G5 SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ସମଗ୍ର Pixel 10 ଲାଇନଅପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ । ଯେହେତୁ ଚିପସେଟ୍ TSMCର 3nm ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ନୂତନ ପ୍ରୋସେସର ସମ୍ଭବତଃ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରୋସେସରଟି ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଇମେଜ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସର (ISP) ସହ ଆସିବ, ଯାହା ଡିଭାଇସ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ Pixel 10 Pro Foldରେ 48MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 10.5MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 20x ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 10.8MP ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିପାରେ । Pixel 10 Pro Foldରେ Qi2 ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ ୱେରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂରେ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । Pixel 10 Pro Fold ସହିତ ସମସ୍ତ ପିକ୍ସେଲ-10 ସିରିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି ଆଧାରିତ ଏଆଇ ଫିଚର ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏଥିରେ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଫଳରେ ଏଡିଟିଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ମାନୁଆଲୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
It’s amazing what you can create when you ask the right questions. Learn more about #Pixel10 during #MadeByGoogle on 8.20: https://t.co/TSR6mFhVqr pic.twitter.com/jVPZN3kOk8— Made by Google (@madebygoogle) August 13, 2025
Google Pixel 10 Pro Fold: ଦାମ କେତେ ?
ସ୍ମାର୍ଟପିକ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ-10 ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ସମାନ ପିକ୍ସେଲ-9 ସିରିଜ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲ୍ରେ Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ଓ Pixel 10 Pro Foldର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାମ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ:
|ପିକ୍ସେଲ 10 ସିରିଜ ମଡେଲ
|ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାମ
|Pixel 10 (256GB)
|₹ 79,999
|Pixel 10 Pro (256GB)
|₹ 1,09,999
|Pixel 10 Pro XL (256GB)
|₹ 1,24,999
|Pixel 10 Pro Fold (256GB)
|₹ 1,72,999
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଡିଭାଇସଗୁ଼ଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଗଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 19, 2025 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.30ଟା ସୁଦ୍ଧା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରି-ବୁକ୍ କରିବେ, ସେମାନେ Pixel 10 ସିରିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ (Pixel 10 Pro Fold ବ୍ୟତୀତ) କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ।