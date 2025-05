ETV Bharat / technology

10ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା Google Photos; ଜାଣନ୍ତୁ ଆପ୍‌ରେ ଥିବା ଟିପ୍ସ ଓ ଟ୍ରିକ୍ସ - GOOGLE PHOTOS TURNS 10

Published : May 30, 2025 at 5:19 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

First UP ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଫଟୋ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ AI-ପ୍ରେରିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ। ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଏକାଧିକ ଇଫେକ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଫଟୋକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଡିଟ୍‌ କରିପାରିବେ ।

5. ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ ଓ ବର୍ଷ ଯାଞ୍ଚ

Google Photos ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ "Best Of" ସିରିଜ୍ ଆଣିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଏବଂ ମାସର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଏ । ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫଟୋ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ପାଇବେ । କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚୟନ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Google ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ଏକ ସ୍ଲାଇଡ୍‌ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

6. ନିଜର ଭିଡିଓ କ୍ରିଏଟ୍‌ କରନ୍ତୁ

ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଆପ୍‌ର ଯେକୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ପ୍ଲସ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ "Higlight Video" ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଆପ୍ ତା'ପରେ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ପରିଣତ କରିବେ ।

7. ସେୟାର କରିଥିବା ଆଲବମ୍‌ ଅପଡେଟ୍‌

ଆପଣ ସେୟାର କରିଥିବା ଆଲବମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଏଥିଲାଗି କେବଳ ଆଲବମକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ Edit ବଟନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । ସେଠାରୁ ଆପଣ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡିପାରିବେ କିମ୍ବା ହଟାଇପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଂଶୋଧିତ ଆଲବମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।

8. ଗ୍ରୀଡ୍‌ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍‌

ମୁଖ୍ୟ ଫଟୋ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରୀଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିପାରିବେ । ସ୍କ୍ରିନର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ଥ୍ରୀ-ଡଟ୍‌ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । ସେଠାରୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତିନୋଟି ଲେଆଉଟ୍ Comfortable, Day, Month ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିପାରିବେ।

9. ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମେମୋରୀ ଚୟନ

Google Photos ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୂର୍ବ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମେମୋରୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ Googleର ପସନ୍ଦ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣ ମେମୋରୀରେ କଣ ଦେଖନ୍ତି ତାହା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଟିଂସ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ମେମୋରୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏବେ ଲୋକ, ପାଳିତ ପଶୁ ଏବଂ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇପାରିବେ । ଆପଣ ସମୟ, ଥିମ୍ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମେମୋରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ।

10. ଫ୍ରି-ଅପ୍‌ ଷ୍ଟୋରେଜ

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ କେବଳ 15GB ସହିତ ଏକ ମାଗଣା Google ପ୍ଲାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ । ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇକନ୍‌ ଉପରେ ଟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ 'Free up space on this device' ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଷ୍ଟୋରେଜ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ବଟନ୍‌ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Google ଆପଣଙ୍କ Photos ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓକୁ କାଢ଼ି ଦେବ ।