ଆସିଲା Veo 3; ଏବେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ପରିଣତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍‌ ଫଟୋ

Published : September 6, 2025 at 2:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଇମେଜ୍-ଟୁ-ଭିଡିଓ ଟୁଲ୍ Veo 3କୁ Google Photos ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି । ଏହି ଟୁଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିର ଫଟୋକୁ ଏକ ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ । ଭିଡିଓଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପରି ଦିଶିବ । ମାତ୍ର ଭିଡିଓରେ ୱାଟରମାର୍କ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ଏଆଇ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ବୋଲି ୟୁଜର ଜାଣିପାରିବେ ।
ଅନେକ ସମୟରେ ୟୁଜର ନିଜର ପସନ୍ଦ ଫଟୋକୁ ଏକ ଭିଡିଓରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୁଗଲ୍ର ଏହି ନୂଆ ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍ରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ଫଟୋକୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଡିଓରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବେ ୟୁଜର ।
ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍ରେ Veo 3 ଫିଚର
Google Photos ନିକଟରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା 'ଫଟୋ ଟୁ ଭିଡିଓ' ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ Veo 3 ଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ନୂତନତମ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ କିପରି କାମ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ।
ନୂତନ ଫଟୋ-ଟୁ-ଭିଡିଓ ଫିଚରଟି Google ଫଟୋ ଆପ୍ର ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ 'Create'ରେ ପାଇପାରିବେ । Veo 3ରେ ଅନ୍ୟ ଏଡିଟିଂ ସୁବିଧା ଯେପରିକି ଏକ ରିମିକ୍ସ ବିକଳ୍ପ, ଏକ କୋଲାଜ୍ ତିଆରି କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ମୋଣ୍ଟେଜ୍ ଏକାଠି କରିବା, 3D ଫଟୋ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଫଟୋରୁ GIF ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟୁଲ୍ ସାମିଲ ।
ଫଟୋକୁ କେମିତି ଭିଡିଓରେ ପରିଣତ କରିବେ ?
- ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଆପ୍ Google Photos ଖୋଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Google ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
- ଏହାପରେ 'Create' ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଆପଣ 'ଫଟୋ ଟୁ ଭିଡିଓ', 'ରିମିକ୍ସ' ଏବଂ 'ହାଇଲାଇଟ୍ ଭିଡିଓ' ସମେତ ସମସ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ଉପକରଣ ପାଇପାରିବେ ।
- ଏବେ ଆପଣ ଆନିମେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଫଟୋ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଆନିମେସନ୍ ଶୈଳୀ 'I'm Feeling Lucky' କିମ୍ବା 'subtle movements' ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯିବ ।
- ଅପସନ ଚୟନ କରିବା ପରେ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । ଏବେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓ (ସାଧାରଣତଃ 6-8 ସେକେଣ୍ଡ) ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ରିଜେନେରେଟ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ।
Veo 2 ଓ Veo 3 ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ?
Google Photosରେ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମେମୋରୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଆନିମେଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ । ବିଦ୍ୟମାନ ଇମେଜ୍-ଟୁ-ଭିଡିଓ ଫିଚର Veo 2 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଏକ ଫଟୋ ଚୟନ କରି ଏକ 6-ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲିପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।
ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ Veo 3 ସହିତ, ଆନିମେସନ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ ୟୁଜର 4 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର Veo 3ରେ ଏହି ଫିଚର ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସହିତ ମାଗଣା ରହିବ । AI Pro ଏବଂ AI Ultra ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ଅଧିକ ଜେନେରେସନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ।