କୋଟି କୋଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ୍‌ ଅପଡେଟ୍‌; ବନ୍ଦ ହେବ ଗୁଗଲ୍‌ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ - GEMINI REPLACED GOOGLE ASSISTANT

Google Officially replaced Assistant with Gemini ( ETV Bharat Via Google )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଣ ଆପଣ ବି ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନରେ 'Hey Google' କହି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି । କମ୍ପାନୀ 2016ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଗୁଗଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଗଲ୍‌ ଚାଟବଟ୍‌ Gemini ଗୁଗଲ୍‌ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଗୁଗଲ୍‌ ଏକ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ୟୁଜରଙ୍କ ଫୋନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ।

ଯେତେବେଳେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍‌ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନରେ ଥିବା ଗୁଗଲ୍‌ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରିବା ମାତ୍ରେ 'Switch to Gemini From Google Assistant' ଅପସନ ଆସୁଛି । ଏହାପରେ 'Open Gemini Or Switch to Google Assistant' ଅପସନ ଆସୁଛି । ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରିବା ମାତ୍ରେ Gemini ଆକ୍ସେସ ମିଳୁଛି । ଏଯାବତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅପଗ୍ରେଡର ନୋଟିଫିକେସନ ମିଳିବ ।

Google Officially replaced Assistant with Gemini (ETV Bharat)

ଏହି ଡିଭାଇସରେ ମିଳିବନି ଅପଡେଟ୍‌

9to5Googleର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍-9 ବା ଏହାଠୁ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନରେ ଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହାସହ 2GBରୁ କମ RAM ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା ଫୋନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଗୁଗଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ପରି କାମ କରିବ ।