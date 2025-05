ETV Bharat / technology

Android 16 ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଗୁଗଲ୍‌; ମୋବାଇଲରେ ଦିଶିବ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ - ANDROID 16 FEATURES

Google is working on a redesign for Android 16 ( Image Credit: Android Authority )