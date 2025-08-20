ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ ଆଜି ତା'ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆନୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୁଗୁଲ ତା'ର ନୂତନ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ୍ (ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ ୧୦ ସିରିଜ୍) ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି । ଗୁଗୁଲ୍ ଏହି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ “Made by Google” ରଖିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖି ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଗୁଗୁଲର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ଏହାର ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖି ପାରିବେ । ତା ଛଡା ଗୁଗୁଲ୍ ଆଜି ତାର କେଉଁ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
Live from NYC, it's #MadeByGoogle '25!— Made by Google (@madebygoogle) August 15, 2025
Tune in on August 20th at 1pm ET to catch our latest products and celebrate 10 generations of Pixel with all these special guests & more 👀
Are you ready to get outside your comfort phone? https://t.co/3qmNQCXzzo pic.twitter.com/9IA1pO9G6F
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରସ୍ଥିତ ବ୍ରୁକଲିନରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି 10.30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର, ୟୁ ଟ୍ୟୁବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲରେ ଦେଖି ପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ Jimmy Fallon, Stephen Curry ଏବଂ Jonas Brothers ପରି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଗୁଗୁଲ ?
Ask more of your phone | 8.20.25— Made by Google (@madebygoogle) August 19, 2025
Watch #MadeByGoogle tomorrow at 1pm ET: https://t.co/nEgVpOmUCI pic.twitter.com/pEeaQ8oGSf
ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆନୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏଥର କେଉଁ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଗୁଗୁଲ ? ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁଗୁଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁଗୁଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚାରୋଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ସେଗୁଡିକ Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ଏବଂ Pixel 10 Pro Fold ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି, Pixel 10 Pro Fold ଗୁଗୁଲ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ।
ଗୁଗୁଲର ଏହି ସମସ୍ତ ଅପକମିଂ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ Tensor G5 ଚିପ ସେଟ ସହ ଆସୁଛି । ଏହା TSMCର 3nm ଟେକ୍ନୋଲଜିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଗୁଗୁଲ ତାର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିଛି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏଥର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏଥର ସଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ପିକ୍ସେଲ ଫୋନର ଦାମ ଓ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପିକ୍ସେଲ ଫୋସ ମଧ୍ୟରେ ବଶେଷ ତଫାତ ନାହିଁ । କହିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନର ଦାମ ଗତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ ପରି ହୋଇପାରେ ।
ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଏବଂ ଇଅର ବଡ୍
Google ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆନୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ Pixel ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ - Pixel Watch 4 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ। ଏହି ଘଣ୍ଟାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ସାଇଜରେ ଅର୍ଥାତ- 41mm ଏବଂ 45mm ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣ WiFi ଏବଂ LTE ଉଭୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ Snapdragon W5 Gen 1 ଚିପ୍ ଏବଂ ନୂତନ Google M55 କୋ-ପ୍ରୋସେସର ରହିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Pixel ଫୋନ୍ ଏବଂ Pixel ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ, Google ଏହି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି Google Pixel Buds 2a ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଇଅର ବଡ୍ । ଏହା Google ର ଏକ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ TWS ଯେଉଁଥିରେ ଉନ୍ନତ Active Noise Cancellation (ANC) ଦିଆଯାଇ ପାରେ । ଏହି ଇଅରବଡ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ 7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ 20 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
