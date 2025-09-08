Gemini AI ଲାଗି ଗୁଗଲ୍ର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍; ମାଗଣା ଓ ପେଡ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଆଣିଲା ଲିମିଟ୍
ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେମିନି ଏଆଇରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି । କେଉଁ ୟୁଜର କିପରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 8, 2025 at 5:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଜେମିନି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଜେମିନି ଆପ୍ସ ଲିମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପଗ୍ରେଡସ୍ ଫର୍ ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ସପୋର୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏବେ ମାଗଣା ଓ ଦେୟ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ସେବା ଓ ଫିଚରରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ତେବେ ଜେମିନିର ମାଗଣା ଓ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
9to5Google ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ Google Gemini ଆପ୍ସ ସପୋର୍ଟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ଜଣେ ମାଗଣା ୟୁଜର କେତୋଟି ଏଆଇ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଓ ଇମେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଜଣେ Google AI Pro ଏବଂ Google AI Ultra ବ୍ୟବହାରକାରୀ କେତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଓ ଇମେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମର୍ଥନ ପୃଷ୍ଠାଟି ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ "ଜେନେରାଲ୍ ଆକ୍ସେସ" ଏବଂ "ବେସିକ୍ ଆକ୍ସେସ" ଭଳି ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।
Gemini AI Prompt ଲାଗି ନୂଆ ନିୟମ
ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଇମେଜ୍, ଜେମିନି 2.5 ପ୍ରୋ ମଡେଲ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 5ଟି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ Google AI Pro ଏବଂ AI Ultra ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପ୍ରତିଦିନ ଯଥାକ୍ରମେ 100 ଏବଂ 500 ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ । ଜେମିନି 2.5 ଫ୍ଲାସ୍ ମଡେଲ, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ "ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ" ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆକାର ମାଗଣା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32,000 ଏବଂ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ୟୁଜର ଦିନକୁ 20ଟି ଅଡିଓ ଓଭରଭ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଇମେଜ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, Deep Research ଫିଚର୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ 20ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣାରେ 200ଟି ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ୟାହାକି ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ ରହିଛି । ତଥାପି, ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ଜେମିନି 2.5 ଫ୍ଲାସ୍ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଜେମିନି 2.5 ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।
ଗୁଗଲ୍ର ଜେମିନି ଆପ୍ରେ ଏକ Deep Think ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କେବଳ ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ । ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 192,000 ଟୋକନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ 10ଟି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମାଗଣା ୟୁଜର ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 1000ଟି ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ । Veo 3 ମଡେଲ୍ ସହିତ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ଭଳି ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କେବଳ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।