ETV Bharat / technology

ଏଣିକି ଗୁଗଲ୍‌ ଡିସ୍କଭରରେ ଦିଶିବ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ

ଗୁଗଲ୍‌ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର । ଏବେ ଗୁଗଲ୍‌ ଡିସ୍କଭରରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ୍‌ ବି ଦେଖାଇବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Google
ଏବେ ଗୁଗଲ୍‌ ଡିସ୍କଭରରେ ଦିଶିବ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍‌ ଡିସ୍କଭର ଏବେ କେବଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖବର ନୁହେଁ ବରଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗଲ୍‌ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁଗଲ୍‌ ଡିସ୍କଭରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍‌ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ । ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ ।

ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, ଗୁଗଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଫିଡ୍ "ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଫିଚର" ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ପବ୍ଲିସର ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୀମିତ ହେବନାହିଁ, କାରଣ ଗୁଗଲ୍ ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି ।

Google
ଆପଣ Discoverରେ ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ (Google)

ଗୁଗଲ୍‌ ଡିସ୍କଭରରେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ

ଗୁଗଲ୍ ଡିସ୍କଭର ପାଇଁ ଏକ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍‌ ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ପବ୍ଲିସରମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପସନ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ୟୁଜରମାନେ ପବ୍ଲିସର ଏବଂ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ୍, YouTube ଭିଡିଓ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ, Google ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଏକ 'Follow' ବଟନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି ।

ଏହି ଫିଚର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପବ୍ଲିସର କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ୟୁଜରମାନେ ପବ୍ଲିସର କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ପୋଷ୍ଟ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଖୋଲିପାରିବେ । ତଥାପି ଏହି ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ Google ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଡିସ୍କଭର କେବଳ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍‌ରୁ ଆଗକୁ ବଢିଛି । ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଜରମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପବ୍ଲିସର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ରିଏଟର ଉଭୟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କମ୍ ଆପ୍ ସ୍ବିଚ୍ ଏବଂ ଏକାଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ।

ଗୁଗଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଟପ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖବର ଉତ୍ସ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ନୂତନ ଡିସ୍କଭର ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଶୁଥିବା ନିମ୍ନ-ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ବାଦ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ ସୂଚନା ସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: YouTube Shortsରେ ଆସିଲା AI ଟୁଲ୍ସ; ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭିଡିଓ

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE DISCOVERSOCIAL MEDIA POSTS IN DISCOVERଗୁଗଲ୍‌ ଡିସ୍କଭରସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟPERSONALISE GOOGLE DISCOVER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.