ଏଣିକି ଗୁଗଲ୍ ଡିସ୍କଭରରେ ଦିଶିବ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ
ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର । ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ଡିସ୍କଭରରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ୍ ବି ଦେଖାଇବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 19, 2025 at 3:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଡିସ୍କଭର ଏବେ କେବଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖବର ନୁହେଁ ବରଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗଲ୍ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁଗଲ୍ ଡିସ୍କଭରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ । ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ ।
ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, ଗୁଗଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଫିଡ୍ "ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଫିଚର" ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ପବ୍ଲିସର ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୀମିତ ହେବନାହିଁ, କାରଣ ଗୁଗଲ୍ ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ଗୁଗଲ୍ ଡିସ୍କଭରରେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ
ଗୁଗଲ୍ ଡିସ୍କଭର ପାଇଁ ଏକ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ପବ୍ଲିସରମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପସନ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ୟୁଜରମାନେ ପବ୍ଲିସର ଏବଂ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ୍, YouTube ଭିଡିଓ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ, Google ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଏକ 'Follow' ବଟନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଫିଚର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପବ୍ଲିସର କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ୟୁଜରମାନେ ପବ୍ଲିସର କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ପୋଷ୍ଟ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଖୋଲିପାରିବେ । ତଥାପି ଏହି ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ Google ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଡିସ୍କଭର କେବଳ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍ରୁ ଆଗକୁ ବଢିଛି । ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଜରମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପବ୍ଲିସର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ରିଏଟର ଉଭୟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କମ୍ ଆପ୍ ସ୍ବିଚ୍ ଏବଂ ଏକାଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ।
ଗୁଗଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଟପ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖବର ଉତ୍ସ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ନୂତନ ଡିସ୍କଭର ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଶୁଥିବା ନିମ୍ନ-ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ବାଦ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ ସୂଚନା ସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ।
