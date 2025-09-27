Googleକୁ ପୁରିଲା 27 ବର୍ଷ; କେମିତି ପାଲଟିଲା ବିଶ୍ବର ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ
ଆଜି ଗୁଗଲ୍କୁ 27 ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ଜନ୍ମଦିନ ଡୁଡୁଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନର 1998ରେ ଥିବା "ପ୍ରଥମ" ଲୋଗୋ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 27, 2025 at 1:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୁଗଲ୍କୁ ଆଜି 27 ବର୍ଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାଏ । 1998 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଗୁଗଲ୍କୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ଲ୍ୟାରି ପେଜ୍ ଓ ସର୍ଗେଇ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ଆଜି 27 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବା ପରେ ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ହୋମପେଜ୍ରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡୁଡଲ୍ ସହିତ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଲୋଗୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡୁଡଲ୍ ଗୁଗଲ୍ର 27 ତମ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଆପଣ ଗୁଗଲ୍କୁ ଗଲେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଲୋଗୋକୁ ଦେଖିପାରିବେ । ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଥିବା ଗୁଗଲ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ମଧ୍ୟ 'G' ଆଇକନ୍ ଏହାର ପୂର୍ବ ଲୋଗୋ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିବେ । ତେବେ ସେତେବେଳେ ମେନଲୋ ପାର୍କର ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ କିପରି ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଓ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଗୁଗଲ୍ର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା 'Backrub'
Google ପ୍ରଥମେ Backrub ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଥିଲା ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବ ଉପରେ ଆଧାର କରି ରାଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା । Backrub ପରେ "Google" ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । "Google" ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ "Googol"ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ 10ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । କିନ୍ତୁ ଟାଇପିଂରେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ନାମ Google ହୋଇଗଲା, ଯାହା ପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ।
ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା
ଗୁଗଲ୍ର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଏହି ଗ୍ୟାରେଜଟି ସୁଜନ୍ ୱୋଜସିକିଙ୍କର ଥିଲା, ଯିଏ ପରେ YouTubeର CEO ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ Googleplex କୁହାଯାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବପ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ।
Googleର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି
ଗୁଗଲ୍ ଧିରେ ଧିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କଲା । କମ୍ପାନୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହିତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ପାଲଟିଥିଲା ।
- 2005: ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡକୁ କିଣିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS) ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିଥିଲା ।
- 2006: YouTubeକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯିଏକି ଆଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।
- ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗୁଗଲ୍ Maps, Drive, Gmail ଓ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ଗୁ଼ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ।
Google ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ
- ଗୁଗଲ୍ ନିଜ ନାମ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଓ ଭୁଲ ବନାନ ସହିତ ଅନେକ ଡୋମେନ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଭୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
- ଗୁଗଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ Googlers କୁହାଯାଏ, ନୂଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ Nooglers କୁହାଯାଏ ।
- ଗୁଗଲ୍ ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ।
- ଗୁଗଲ୍ରେ 'Do a barrel Rool' ଲେଖିଲେ, ଏହା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରିଥାଏ ।
- 'Askew' ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଗୁଗଲ୍ର ପେଜ ସାମାନ୍ୟ ତେରଚ୍ଛା ହୋଇୟାଏ ।
- 2009ରେ ଗୁଗଲ୍ ନିଜ ମାଉଣ୍ଟେନ ଭ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଘାସକୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ଏକ ଛେଳିକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲା ।
- ଗୁଗଲ୍ ଏକଦା ନିଜକୁ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଏହାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ।
- ଗୁଗଲ୍ର ପ୍ରଥମ Doodle 1998ରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ।