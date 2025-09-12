ETV Bharat / technology

ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ; Gmail ଆଣିଲା ନୂଆ 'Purchases' ଟ୍ୟାବ୍‌

ୟୁଜରଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାଧିକ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡରକୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍‌ କରିବା ଲାଗି ଜିମେଲ୍‌ 'Purchases' ନାଁରେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍‌ ଆଣିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2025 at 1:46 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଫେଷ୍ଟିଭ ସିଜିନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅନେକ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରମାନେ ପୁରା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସପିଂ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକିଂକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ଲାଗି ଗୁଗଲ୍‌ Gmailରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍‌ ଆସିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 'Purchases' ଟ୍ୟାବ୍‌ ।

ଏହି ଟ୍ୟାବ୍‌ରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡେଲିଭରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇମେଲ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଲ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍‌କୁ ନେଇ କଣ କହୁଛୁ ଗୁଗଲ୍‌ ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା ।

Gmail
ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ; Gmail ଆଣିଲା ନୂଆ Purchases ଟ୍ୟାବ୍‌ (Image Credit: Google)

ଜିମେଲ୍‌ରେ ନୂଆ 'Purchases' ଟ୍ୟାବ୍‌

ୟୁଜର୍ସ ଏଣିକି ଏକାଧିକ ଇମେଲ୍‌ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ ଡେଲିଭରିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୁଗମ ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ । 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ଇନବକ୍ସର ଶୀର୍ଷରେ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ରୟ ଇମେଲ୍‌ ମଧ୍ୟରେ Summary କାର୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ସମୟୋଚିତ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡରେ, ଆପଣ 'See Items' କିମ୍ବା 'Track Package' ପରି ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ । ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେଠାରେ ସମାନ ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର Gmail କୁ ଯାଇ ଅନେକ ମେଲ୍ ରୁ ଅର୍ଡର ସହିତ ମେଲ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଟ୍ରାକ୍ ଅର୍ଡର ଆଦି ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଭୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।

କେଉଁଠି ରହିଛି 'Purchases' ଟ୍ୟାବ୍‌ ?

Gmail ଆପ୍‌ରେ ଏହି ନୂତନ ଟ୍ୟାବ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ ପାଖରେ ଥିବା ଥ୍ରୀ-ଲାଇନ ମେନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ୍‌ ମେନ୍ୟୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରଚେଜ୍‌ ଟ୍ୟାବ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ସହିତ ଜଡିତ ଇମେଲ୍ ପାଇବେ ।

ଜିମେଲ୍‌ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅପଡେଟ୍

ଗୁଗଲ୍ 'Promotions' ଟ୍ୟାବ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟ୍ୟାବ୍‌ରେ ବହୁତ ଅଦରକାରୀ ଇମେଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଇମେଲ୍ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଓ ସମୟସାପେକ୍ଷ । ଏବେ ଆପଣ 'Most Relevant' ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟ୍ୟାବ୍‌ରେ ଇମେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଇମେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଧାରରେ Gmail ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ Gmailର ଇନବକ୍ସ ପରିଚାଳନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ । 2022 ମସିହାରେ, ଗୁଗଲ୍‌ ସିଧାସଳଖ ଇମେଲରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା କ୍ୟାରିଅର୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥିଲା । ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପରିଚାଳନା ଟୁଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା ​​ଯାହା ମାର୍କେଟିଂ ଇମେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ, ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଗଲ୍‌ର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଏବଂ Gmailକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଏବେ SMSରେ ଭେରିଫାଏ ହେବନି Gmail ଆକାଉଣ୍ଟ; ଲାଗୁ ହେବ QR କୋଡ୍‌ ସିଷ୍ଟମ

