ଗେମ ଆୱାର୍ଡ 2024; ଶୀର୍ଷରେ Astro Bot, ପଛରେ ପଡ଼ିଲା Black Myth - GAME OF THE YEAR 2024

ଗେମ ଆୱାର୍ଡ 2024

By ETV Bharat Tech Team

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାର୍ଷିକ ଖେଳ ପୁରସ୍କାରର 2024 ଏଡିସନ ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ପିକକ୍‌ ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳ ଶିଳ୍ପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସବୁଥର ପରି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳ ଘୋଷଣା, ସଂଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସୋନିର ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବଟ୍ ଭିଡିଓ ଗେମ‌, ଯାହାକି 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ 'ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଅର' ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି ।

ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଗେମ୍‌ ଯେପରିକି ବ୍ଲାକ୍ ମିଥ୍: ୱୁକୋଙ୍ଗ, ଫାଇନାଲ୍ ଫାଣ୍ଟାସି VII ରିବର୍ଥ, ବାଲାଟ୍ରୋ, ମେଟାଫର୍: ରେଫାଣ୍ଟାଜିଓ ଏବଂ ଏଲ୍ଡେନ ରିଙ୍ଗ୍ ସାଡୋ ଭଳି ଗେମ୍‌କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ Sony ଗେମ ଅଫ ଦି ଇଅର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ / ଦୁଃସାହସିକ ଖେଳ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାର ଖେଳ ଭଳି ତିନୋଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି ।

ସେପଟେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍‌ ଭାବେ Black Myth: Wukong ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକ୍ସନ ଗେମ୍‌ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିବା ବେଳେ Final Fantasy VII Rebirth 'ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଆୱାର୍ଡ' ଜିତିଛି । Balatro and Metaphor: ReFantazio ଗେମ୍‌ଟି ଏକାକୀ ତିନୋଟି ଆୱାର୍ଡ 'ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗେମ୍‌', 'ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍‌', 'ବେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍‌' ହାତେଇଛି । ସେହିପରି Metaphor: ReFantazio ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟାରେଟିଭ, ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଓ ବେଷ୍ଟ RPG ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛି ।

'ଗେମ୍‌ ଆୱାର୍ଡ 2024' ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଗେମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଇଛି । Tekken 8 ଗେମ୍‌କୁ ବେଷ୍ଟ ଫାଇଟିଂ ଗେମ, Prince of Persia: The Lost Crownକୁ ଅଭିଗମ୍ୟତାରେ ଅଭିନବତା, Helldivers 2କୁ ବେଷ୍ଟ ଅନଗୋଇଙ୍ଗ ଗେମ୍‌, EA Sports FC 25 ବେଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ/ରେସିଂ ଗେମ୍‌, League of Legends ବେଷ୍ଟ ଇସ୍ପୋର୍ଟସ ଗେମ ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଥିବା RockStarର Grand Theft Auto VI ଖେଳକୁ 'ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖେଳ' ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଗେମ୍‌ ଆୱାର୍ଡ୍ସ 2024: ବିଜୟୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା

ଖେଳ ପୁରସ୍କାର 2024ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବିଜେତା ଏବଂ ମନୋନୀତ ଖେଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଗେମ୍‌କୁ ଏକ ମୁକୁଟ ସହିତ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି:

ଗେମ୍‌ ଅଫ ଦି ଇଅର

ବାଲାଟ୍ରୋ

ବ୍ଲାକ୍‌ ମିଥ୍‌: ୱୁକୋଙ୍ଗ

ଏଲଡେନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସାଡୋ ଅଫ ଦି ଏର୍ଡଟ୍ରି

ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବଟ୍‌ 👑

ଫାଇନାଲ ଫାଣ୍ଟାସି VII ରିବର୍ଥ

ମେଟାଫର: ରେଫାଣ୍ଟାଜିଓ

ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା (ବେଷ୍ଟ ଗେମ୍‌ ଡିରେକ୍ସନ)

ବାଲାଟ୍ରୋ

ବ୍ଲାକ୍‌ ମିଥ୍‌: ୱୁକୋଙ୍ଗ

ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବଟ୍‌ 👑

ଏଲଡେନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସାଡୋ ଅଫ ଦି ଏର୍ଡଟ୍ରି

ଫାଇନାଲ ଫାଣ୍ଟାସି VII ରିବର୍ଥ

ମେଟାଫର: ରେଫାଣ୍ଟାଜିଓ

ସର୍ବୋତ୍ତମ କାହାଣୀ (ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟାରେଟିଭ)

ଫାଇନାଲ ଫାଣ୍ଟାସି VII ରିବର୍ଥ

ଲାଇକ୍‌ ଏ ଡ୍ରାଗନ: ଇନଫିନିଟ୍‌ ୱେଲଥ

ମେଟାଫର: ରେଫାଣ୍ଟାଜିଓ 👑

ସେନୁଆ'ସ ସାଗା: ହେଲବ୍ଲେଡ II

ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିଲ 2

ସର୍ବୋତ୍ତମ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା (ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ)

ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବଟ୍‌

ବ୍ଲାକ୍‌ ମିଥ୍‌: ୱୁକୋଙ୍ଗ

ଏଲଡେନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସାଡୋ ଅଫ ଦି ଏର୍ଡଟ୍ରି

ମେଟାଫର: ରେଫାଣ୍ଟାଜିଓ 👑

ନେଭା

ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ (ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ)

ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବଟ୍‌

ଫାଇନାଲ ଫାଣ୍ଟାସି VII ରିବର୍ଥ 👑

ମେଟାଫର: ରେଫାଣ୍ଟାଜିଓ

ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିଲ 2

ଷ୍ଟେଲାର ବ୍ଲେଡ

ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଡିଓ ଡିଜାଇନ (ବେଷ୍ଟ ଅଡିଓ ଡିଜାଇନ)