ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର 'ଗାଲାକ୍ସି ଇଭେଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025'ରେ ଏକାଧିକ ଡିଭାଇସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S25 FE ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ Galaxy Tab S11 ସିରିଜ ଓ Buds 3 FE ଇଅରବଡ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Galaxy Tab S11 ସିରିଜରେ ଡ୍ରଇଂ ଆସିଷ୍ଟ, ରାଇଟିଂ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ Samsung DeX ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସମେତ ଉତ୍ପାଦନ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି । ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ S Penକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ ଅଡିଓ ଲାଇନଅପ୍ରେ ସୁଲଭ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ Galaxy Buds 3 FEକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Samsung Galaxy Tab S11 ସିରିଜ: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ Galaxy Tab S11 ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ Galaxy Tab S11 ଓ Galaxy Tab S11 Ultra ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ଚିପସେଟ୍ ଓ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ରହିଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍କୁ ସହଜରେ ଚଲାଇବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ ରିଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା S-Pen ଏବଂ ନୂଆ କିବୋର୍ଡ ଓ ଟାବଲେଟ୍ କେସ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି । Galaxy Tab S11 ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ ଆକାର ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ Galaxy Tab S11 Ultra ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ ସହ ଆସିଛି । ନିମ୍ନରେ ଏହି ଦୁଇ ଡିଭାଇସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।
Samsung Galaxy Tab S11ର ଡିଜାଇନ୍ ମାତ୍ର 5.5 ମିମି ଥିବାବେଳେ Galaxy Tab S11 Ultra 5.1 ମିମି ସହିତ ଆହୁରି ପତଳା ରହିଛି । ଟାବଲେଟ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ସନରେ 11-ଇଞ୍ଚ ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED 2x ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ Galaxy Tab S11 Ultra ଏହାର ପୂର୍ବ ପିଢି ପରି 14.6-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ଉଭୟ ମଡେଲ୍ 1600 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ।
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ, ଉଭୟ ଟାବଲେଟ୍ TSMCର 3 ନାନୋମିଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ MediaTek Dimensity 9400 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ 12GB RAM ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ରୁତ CPU, GPU, ଏବଂ NPU କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । Galaxy Tab S11 ଏକ 8400mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ Galaxy Tab S11 Ultra ଏକ 11600mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
Join us at Samsung Galaxy Event, now happening LIVE. #GalaxyAIhttps://t.co/uWEUOu6Bvw— Samsung India (@SamsungIndia) September 4, 2025
ଉଭୟ ଟାବଲେଟ୍ OneUI 8ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ନୂତନ Dex ମୋଡ୍ ଆଣିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ଡ୍ରାଗ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଫିଚରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ, Galaxy Tab S11 ସିରିଜ ଏକ ଷଡ଼କୋଣୀୟ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଏକ ନୂତନ S-Pen ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଗ୍ରୀପ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ବା S-Pen ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇପାରିବେ ।
Samsung Galaxy Tab S11 ସିରିଜ: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ଆମେରିକାରେ Samsung Galaxy Tab S11 (Wi-Fi)ର ମୂଲ୍ୟ 12GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ $800 (ପ୍ରାୟ 70,400 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା 256GB ଏବଂ 512GB ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।
- ସେହିପରି Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi)ର ମୂଲ୍ୟ 256GB ଓ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଗି ଯଥାକ୍ରମେ $1200 ( ପ୍ରାୟ 1,05,740 ଟଙ୍କା ) ଏବଂ $1320 ( ପ୍ରାୟ 1,16,300 ଟଙ୍କା) ରହିଛି । ଏହାର ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 1TBର ମୂଲ୍ୟ $1,620 ( ପ୍ରାୟ 1,42,760) ରହିପାରେ ।
- ଏହାର ଭାରତ ମୂଲ୍ୟ ଏଯାବତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ ।
- ଉଭୟ ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହା ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ: ଗ୍ରେ ଓ ସିଲଭରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- ଗାଲାକ୍ସି ଟାବ୍ S11 ସିରିଜ କିଣିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗୁଡନୋଟ୍ସ ଓ କ୍ଲିପ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମିଳିବ ।
Samsung Galaxy Buds 3 FE
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଟାବଲେଟ୍ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଇଅରବଡ୍ସ Galaxy Buds 3 FEକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Buds 3 FEରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ (ANC) ଫିଚର ଅଛି, ଯାହା ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ଆଧାରରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ । ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମୋଡ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଇଅରବଡ୍ସକୁ ନ କାଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ Buds 3 FEକୁ ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମର୍ଥିତ Galaxy ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଗଲେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏବଂ ଭଏସ୍-ସହାୟିତ କମାଣ୍ଡ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ଇଅରବଡ୍ସ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ, ବଡ୍ସର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ 8.5 ଘଣ୍ଟା ଥିବାବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ 30 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେପଟେ ପାଣି ଏବଂ ଝାଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP54 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହାର ଦାମ $150 (ପ୍ରାୟ 13,218 ଟଙ୍କା) ରହିଛି ।