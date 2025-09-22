Festive Sale 2025: ଅନଲାଇନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଠୁ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଉପରେ ବମ୍ଫର ଅଫର
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍, ଇଅରବଡ୍ ଆଦି ଉପରେ ବମ୍ଫର ଅଫର ମିଳୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 22, 2025 at 2:33 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 3:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଏହି ଅବସରରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ । ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପରି ଅଗ୍ରଣୀ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଜିଠାରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନର ବ୍ଲାକ୍ ଓ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ସେଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଅରବଡ୍, ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଉପରେ ବମ୍ଫର ରିହାତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।
କ୍ରୋମା, ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଓ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ ଦମଦାର ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଫେଷ୍ଟିଭ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲାପଟପ୍, ଇଅରବଡ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ କେତେ ରିହାତି ?
Apple iPhone 17, iPhone 17 Air
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି iPhone 17 ଏବଂ iPhone 17 Air ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ସେଲ୍ସ, କ୍ରୋମା ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ । iPhone 17 ଏବଂ iPhone 17 Airର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 82,900 ଟଙ୍କା ଓ 1,19,900 ଟଙ୍କା ଅଛି । ତଥାପି 3ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଆଇଫୋନ 17ରେ 6000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ଏବଂ Air ମଡେଲ୍ରେ 4000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଉପଲବ୍ଧ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲ୍ରେ ଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ:
|ମଡେଲ
|iPhone 17
|iPhone 17 Air
|ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ
|256 GB
|256 GB
|ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ
|₹ 82,900
|₹ 1,19,900
|ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର
|₹ 6,000
|₹ 4,000
|ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ
|₹ 76,900
|₹ 1,15,900
Apple iPhone 16: ₹51,999
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ ସମୟରେ iPhone 16 ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଡିଭାଇସ୍ର ମୂଳ 128GB ମଡେଲ୍ 51,999 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, iPhone 16ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 79,900 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
Apple iPhone 16 Pro, 16 Pro Max
Flipkart Big Billion Days ସେଲ୍ ସମୟରେ, iPhone 16 Pro ଏବଂ iPhone 16 Pro Max ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୃଷ୍ଠା ଅନୁସାରେ, iPhone 16 Proର ଅଫର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 69,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଯାହା iPhone 17ର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ (76,990 ଟଙ୍କା)ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ । ସେହିପରି, iPhone 16 Pro Maxର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର ମୂଲ୍ୟ 89,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏହି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟରେ 5000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ସାମିଲ । ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ସାମିଲ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା Flipkart ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।
|ମଡେଲ
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ
|128 GB
|256 GB
|ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ
|₹ 1,19,900
|₹ 1,44,900
|ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ଦାମ
|₹ 69,999
|₹ 89,999
Samsung Galaxy S24: ₹39,999
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S24 ଏହାର Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ଚିପ୍ ସହିତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସେଲ୍ ସମୟରେ 39,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଫୋନର Exynos 2400 ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦେଶରେ 79,999 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Galaxy S24ର Snapdragon ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟର ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନରେ 6.2-ଇଞ୍ଚ ଡାଇନାମିକ୍ AMOLED 2X ଡିସପ୍ଲେ, 50MP + 12MP + 10MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 4000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।
Samsung Galaxy S24 Ultra: ₹59,990
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଏସ24 ଅଲଟ୍ରା ହେଉଛି S24 ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ S Pen ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଫୋନଟି 1,29,999 ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 83,499 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ Big Billion Days ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହା 59,990 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Motorola Edge 60 Fusion: 19,999
ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ Motorola Edge 60 Fusion ହେଉଛି ଏକ ପୈସାବସୁଲ ଫୋନ୍ ହେବ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 8GB RAM ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 19,999 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ଡିଭାଇସ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 4500 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 1.5K True Quad-Curved ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ ପ୍ରାଥମିକ Sony-LYT 700C କ୍ୟାମେରା, 68W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 5500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏକ IP68+IP69 ରେଟିଂ, ଏବଂ MIL-810H ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏଜ୍ 60 Fusion ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ 22,999 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
Google Pixel 9: ₹34,999
ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ-9 ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 37,999 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ 34,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । Pixel 9 ଗତ ବର୍ଷ 79,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । Google Pixel 9 Pro XL ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଫୋନର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟକୁ 69,999 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଏବଂ 5000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ସାମିଲ । Pixel 9 Pro XL ଗତ ବର୍ଷ 1,24,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।
|ମଡେଲ
|Pixel 9
|Pixel 9 Pro XL
|ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ
|₹ 79,999
|₹ 1,24,999
|ଅଫର ମୂଲ୍ୟ
|₹ 37,999
|₹ 84,999
|ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର
|₹ 2,000
|₹ 10,000
|ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ
|₹ 1,000
|₹ 5,000
|ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ଦାମ
|₹ 34,999
|₹ 69,999
Google Pixel 9 Pro Fold: ₹99,999
ଗୁଗଲ୍ର ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଗ୍ରାହକମାନେ ବିକ୍ରୟ ରିହାତି, 10 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର, 5000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ ଏବଂ 5ଟି ସୁପରକଏନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 5000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ସହିତ 99,999 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍କୁ କିଣିପାରିବେ । ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଟି 1,72,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ।
|ମଡେଲ
|Pixel 9 Pro Fold
|ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ
|₹ 1,72,999
|ଅଫର ମୂଲ୍ୟ
|₹ 1,19,999
|ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର
|₹ 10,000
|ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍
|₹ 5,000
|ସୁପରକଏନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ
|₹5,000
|ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ
|₹ 99,999
Nothing Phone (3) ଉପରେ ₹45,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ
ନଥିଂ ଫୋନ (3) ହେଉଛି କାର୍ଲ ପେଇଙ୍କ ୟୁକେ-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ନଥିଂର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେଞ୍ଜରେ 79,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥି ଲା। ଫୋନଟି ଏହାର ଫିଚର ଏବଂ ନୂତନତ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେତେଟା ଆକୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା । ତଥାପି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେଜ୍ ସେଲ୍ ସମୟରେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 34,999 ଟଙ୍କା ଅଫର ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ 45,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ଏବଂ ଏହି ସେଲ୍ ସିଜନରେ ଫୋନକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ । ଏହି ଅଫର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।
ଲାପଟପ୍:
Apple MacBook Air M2
ଆପଲ୍ର ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 85,900 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 75,990 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍କୁ ଗ୍ରାହକ 72,190 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ମାସକୁ 8,333 ଟଙ୍କା ସହିତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 9 ମାସ ଲାଗି EMI ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହି ମ୍ୟାକବୁକ୍ରେ 53,010 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଏହା ଉପରେ 3,800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ।
Snapdragon X Elite ଲାପଟପ୍ ଉପରେ ରିହାତି
ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ X ଏଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲାପଟପ୍ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ । ଆମେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଡିଭାଇସ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ:
- Yoga Slim 7x Gen 9: 1,30,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଲାପଟପ୍ର ଓଜନ 1.28 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଥିରେ 32GB RAM, 1TB SSD ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 1,000 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 14.5-ଇଞ୍ଚ 3K OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।
- Dell XPS: 1,09,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏହି ଲାପଟପ୍ର ଓଜନ 1.17 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଥିରେ 16GB RAM, 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 13-ଇଞ୍ଚ 3K OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।
- ASUS Zenbook A14 OLED: 1,01,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଲାପଟପ୍ର ଓଜନ 0.98 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଥିରେ 16GB RAM, 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 14-ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍ HD+ OLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିଛି ।
Samsung Galaxy Watch 7: ₹13,999
ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ୱାଚ୍7 ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ 33,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରି 23,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବିଲିଅନ୍ ଡେ' ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ଟି 13,999 ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମସଙ୍ଗର ଘଣ୍ଟା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।