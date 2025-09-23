ETV Bharat / technology

ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରଥମ ମାନବବିହୀନ ଗଗନଯାନ ରକେଟ୍‌: ISRO ମୁଖ୍ୟ

ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାନବବିହୀନ ଗଗନଯାନ ମିଶନକୁ ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ISRO Chairman
ISRO Chairman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 5:34 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗଗନଯାନ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ମାନବହୀନ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଚେନ୍ନାଇର ଆଭାଡି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ବୈଷୟିକ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ 19ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଭି. ନାରାୟଣନ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 446 ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣନ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରୋ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 7ରୁ 8ଟି ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ମାନବହୀନ ଗଗନଯାନ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମାନବବିହୀନ ଗଗନଯାନର ସଫଳତା ପରେ, ଆମେ ଭାରତରେ ତିଆରି ଏକ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ ।"

ମହାକାଶ ଯିବ ମହିଳା ରୋବୋଟ୍‌

ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ 'ଭ୍ୟୋମିତ୍ର' ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଲେ, "ଆମେ ଭ୍ୟୋମିତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜଣେ ରୋବୋଟିକ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ । ସେହି ମହିଳା ରୋବୋଟ୍ ଆମେ ଯେପରି କହୁଛୁ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ମାନବହୀନ ରକେଟରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ଏହି ଭ୍ୟୋମିତ୍ର ମହିଳା ରୋବୋଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"

ଇସ୍ରୋର ସଫଳତା ବଖାଣିଲେ ନାରାୟଣନ୍‌

ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ପଠାଯାଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟ-L1 ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ 13 ଟେରାବାଇଟ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।" ସେହିପରି ନାସା ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ବାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ନାସା-ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର ଉପଗ୍ରହର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନର ସ୍ଥାପନା ପରଠାରୁ ଆମେ 133ଟି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଛୁ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 56ଟି ଉପଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି । ଆମ ଦେଶକୁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଇସ୍ରୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ କାରଖାନାରେ 5ଟି PSLV ରକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ISRO 6500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 300ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ମହାକାଶଯାନ ନିର୍ମାଣରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ନାରାୟଣନ୍ ମଧ୍ୟ ତିରୁପତି ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ସବମ୍ ମହୋତ୍ସବରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇସ୍ରୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଇସ୍ରୋ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପାଇଁ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ସ (TTD)କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜେରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

