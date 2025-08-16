ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ବ ମାନବସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଚୀନ ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ 100 ମିଟର ବାଧା ଦୌଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଙ୍ଗ ଫୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛନ୍ତି । 2025 ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଚୀନ ରାଜଧାନୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କେଟିଂ ଓଭାଲ୍ରେ 16ଟି ଦେଶର ଶହ ଶହ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଦଳ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ, ଔଷଧ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ସଫେଇ ଭଳି ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, 7 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଆକାରର 10ଟି ରୋବୋଟ୍ ପିଚ୍ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି 1500 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ, ଘରୋଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ୟୁନିଟ୍ରିର ମାନବସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ପାଦ ଥାପି ସହଜରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଏଏଫପିକୁ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଦର୍ଶକ ଚେନ୍ ରୁଇୟୁଆନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ 10ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୋବୋଟ୍ ମୂଳତଃ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିବେ ।" ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରୋବୋଟ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯିଏକି 6 ମିନିଟ୍ 29.37 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟାର୍ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିପାରିଥିଲା, ଏପଟେ ଯଦି ସମାନ ଦୂରତା ଦୌଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାନବ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା 3:26:00 ଥିଲା । ସେପଟେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି କିଛି ରୋବୋଟ୍ ଡେଉଁଥିବାବେଳେ ମାଟି କାମୁଡି ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚୀନରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚୀନର ଜାତୀୟ ରଣନୀତି
ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରୋବୋଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 2025 ବିଶ୍ବ ମାନବସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ବିଶେଷକରି ମାନବଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଥିବା ରୋବୋଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି । ଚୀନ ସରକାର ରୋବୋଟିକ୍ସ ଶିଳ୍ପକୁ ନେତୃତ୍ବ ଦେବାର ଆଶାରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବେଜିଂ ମାନବ ସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍କୁ "ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ରଣନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର"ରେ ରଖିଥିବା ନେଇ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଗୁରୁବାର ଏକ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ଏହି ପତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଚୀନ ସରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । 10 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସହିତ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦର୍ଶକ କୁଇ ହାନ୍ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ମୋ ପୁଅକୁ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ," ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରୋବୋଟିକ୍ସକୁ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଚୀନ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ଏଆଇ ସମେତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିଲିୟନ-ୟୁଆନ୍ ପାଣ୍ଠି ($୧୩୯ ବିଲିୟନ) ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ରୋବୋଟ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ବଜାର ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ବେଜିଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ମାନବସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍ ହାଫ୍-ମାରାଥନ୍ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଥିଲେ ।