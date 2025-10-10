ETV Bharat / technology

ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବ୍‌ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର Reels; Insta-FBରେ ଆସିଲା ଦମଦାର AI ଫିଚର

ମେଟା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ୍‌ରେ ଦମଦାର ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଡବ୍‌ ହୋଇୟିବ ରିଲ୍ସ । କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ...

Meta New AI Dubbing Feature For Reels
Meta New AI Dubbing Feature For Reels (Image Credit: Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 4:46 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ୍‌ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ଫିଚରର ରୋଲଆଉଟ୍‌ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ଦ୍ବାରା କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଭିଡିଓ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍‌, ଡବ୍‌ ଓ ଲିପ୍‌ସିଙ୍କ ହୋଇପାରିବ । ଏହାସହିତ ଦର୍ଶକ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏବେ ଏହି ଫିଚରଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ସ୍ପାନିଶ୍‌ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।

ମେଟାର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଦ୍ବାରା କ୍ରିଏଟରମାନେ ନିଜ କାମକୁ ବିଶ୍ବର କୋଣଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚରକୁ Reelsର ୟୁଜରଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଆପ୍‌ ବା ଟୁଲ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମେଟା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା ଥିବାବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ଇନଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଡାମ୍‌ ମୋସେରୀ (Adam Mosseri) ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହି ଏଆଇ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ରିଲ୍ସକୁ ଇଂରାଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ସ୍ପାନିଶ୍‌ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦେଖିବା ବେଶ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାଗତ ବାଧାକୁ ଦୂରଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ।"

ମେଟାର ନୂଆ AI ଫିଚର

ମେଟା କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ନା ଯେ କେବଳ ଅଡିଓକୁ ଅନୁବାଦ କରିବ, ବରଂ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସ୍ବର ଓ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ କରି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଡବ୍‌ କରିଥାଏ । ଏହାସହିତ ଲିପସିଙ୍କ ଅପସନକୁ ଅନ୍‌ କରିବା ପରେ AI, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍‌ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓକୁ କହିବା ଶୈଳୀ ସହିତ ସିଙ୍କ୍‌ କରିଦିଏ, ଫଳରେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ରିଅଲ୍‌ ଲାଗିଥାଏ । ସତରେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣ ଚୟନ କରିଥିବା ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

How to use Meta AI Translations on Facebook
ଫେସବୁକରେ ଏହି ଫିଚର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ (Image Credit: Meta Blog)

Facebookରେ ଏହି ଫିଚର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?

  • ଷ୍ଟେପ୍‌-1: ‘Translate your voice with Meta AI’ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଭଏସ୍ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଲିପ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ରିଲ୍‌କୁ ପବ୍ଲିଶ୍‌ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-2: ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ସ୍ପାନିସ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ରିଲ୍ ପବ୍ଲିଶ୍‌ କରିବାକୁ ‘Share Now’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-3: ଅନୁବାଦିତ ରିଲ୍‌କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଟୋଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-4: Review ପାଇଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ କ୍ରିଏଟର ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବେ, ଯାହାକି ମୂଳ ରିଲ୍‌କୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍‌ ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍‌ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍‌ ଅଡିଓକୁ Disable କରି ଅରିଜିନାଲ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍‌ ମେନ୍ୟୁକୁ ଯାଇ ‘Audio and Language Settings'କୁ ଯାଇ 'Don't translate' ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

କାହା ପାଇଁ ଫିଚରଟି ଉପଲବ୍ଧ ?

ମେଟା କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚରଟି ଏବେ କେବଳ ସେହି କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍‌ ଅଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା କଥା ଯେ YouTube ତୁଳନାରେ ମେଟାର ନିଜସ୍ବ ଏଆଇ ଡବିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି AI ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏଆଇ ଦ୍ବାରା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍‌ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ 'Translated with Meta AI'ର ଏକ ଟ୍ୟାଗ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜରମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଏଆଇ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟାନ୍‌ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ସୁଯୋଗ; କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ ଜାଣନ୍ତୁ

