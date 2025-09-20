ETV Bharat Interview: 'ଭାରତ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ'
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ' ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନ, ପରିବହନ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ-ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 20, 2025 at 1:04 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନ, ପରିବହନ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ, ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (IISc) ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଲାଏନ୍ସ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ "ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଧାରା" ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ନାରାୟଣନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ, "ଆଜି ବିଶ୍ବ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଏବଂ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଆଶାର ଆଲୋକ ସାଜିବ । ଏହା ଇସ୍ରୋରେ ଆମର ଅନେକ ସଫଳତାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।"
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "2010-11 ମସିହାରେ, ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍-ଚାଳିତ ବସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏହା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ବାସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା । ଜୁନ 2025ରେ, 5ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ-ଚାଳିତ ବସ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । BHEL ଏବଂ NTPC ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"
'ହାଇଡ୍ରୋଜନ ସେନ୍ସର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ'
ନାରାୟଣନ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜଳିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ବଡ଼ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା 3ରୁ 4 ସେକେଣ୍ଡ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ମିଲିସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ, ନାରାୟଣନ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣର ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ-ଆଧାରିତ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକାକୁ ISRO କିପରି ଦେଖେ ତାହା ସେୟାର କରିଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ରକେଟ୍ରେ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା କେବଳ ପାଣି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବହୁତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ । ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ବିଦ୍ୟୁତ, ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିମାନ ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ଥାୟୀତ୍ବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ । ରକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ବିମାନ, ଟ୍ରେନ, କାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଇସ୍ରୋରେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚିଂ ଏବଂ ଫେରିବା ପାଇଁ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ।"
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରପଲସନ୍ ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ISRO ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ, ବିଶେଷକରି ମଣିଷକୁ ବହନ କରୁଥିବା ରକେଟ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତରଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରକେଟ୍ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଯାହା 60-70 ଟନ୍ ଇନ୍ଧନ ବହନ କରିପାରେ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉନ୍ନତ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ଇସ୍ରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ବକୁ ନେତୃତ୍ବ କରୁଛି । ଆମେ କେବଳ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଇଛୁ, 25 ମାସରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ମାତ୍ର 34 ଦିନରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ (ଯାହାକି ବିଶ୍ବରେ ହାରାହାରି 10 ମାସ ଲାଗେ) । ସେ NASA-ISRO ନିସାର ଉପଗ୍ରହର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତ 1963ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ପରଠାରୁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଆସିଛି ।
କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ଇସ୍ରୋର ଲଞ୍ଚ ଯାନ
ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ ଭଳି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ISRO ବଦଳରେ SpaceX ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ନାରାୟଣନ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମର ଏକ ଖୋଲା ନୀତି ଅଛି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସର୍ବଦା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାରୀକରଣ ମହାକାଶ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ । ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ନିଜର ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବେ ତାହା ଆମେ ସୀମିତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ISROର ଉତକ୍ଷେପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ବରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ । ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ସେ ସୂଚାଇଲେ ଯେ ଇସ୍ରୋ ପୂର୍ବରୁ 34ଟି ଦେଶ ପାଇଁ 433ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନର ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଏ । ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଇସ୍ରୋ 2030 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିବର୍ଷ 50ଟି ମହାକାଶ ଉତକ୍ଷେପଣର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ରଖିଛି କି ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଇସ୍ରୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଏହା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।"
କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲା 'ଗଗନ ଯାନ' ମିଶନ
ନାରାୟଣନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ 'ଗଗନ ଯାନ' ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଗନଯାନ ହେଉଛି ଭାରତର ମିଶନ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ପ୍ରାୟ 85% କାମ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଡିସେମ୍ବରରେ, ଇଶ୍ରୋ 'ଭ୍ୟୋମିତ୍ର' ନାମକ ଏକ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅନକ୍ରିଉଡ୍ ମିଶନ (G1) ଆରମ୍ଭ କରିବ । 2026ରେ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଅନକ୍ରିଉଡ୍ ମିଶନ (G2 ଏବଂ G3) ଅବଶିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା କରିବ । ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମିଶନ 2027 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ମଣିଷ ଏବଂ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କାମ କରିବେ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଏହା କରିସାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଗଗନଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଉନ୍ନତ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଇସ୍ରୋର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।