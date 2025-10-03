Grokକୁ ତାଲିମ ଦେବ ମଣିଷ; ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଡେଭଲପର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ
ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ xAI ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଚାଟବଟ୍ Grokକୁ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦେବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 3, 2025 at 5:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଆଇକୁ ତାଲିମ ଦେବ ମଣିଷ । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସମ୍ପ୍ରତି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସହାୟତା ଦରକାର ପଡୁଛି । ଏହି କଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, କାରଣ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କମ୍ପାନୀ xAI ଏବେ ଏହାର ଚାଟବଟ୍ Grokକୁ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ର ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଡେଭଲପରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ।
ତେବେ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାରିଅର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ xAI "ଭିଡିଓ ଗେମ୍ସ ଟ୍ୟୁଟର"ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗେମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜାଇନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ AI ସିଷ୍ଟମକୁ ତାଲିମ ଦେବେ। ଏହି ଭୂମିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୋକ୍କୁ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ-ଆଧାରିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ।
ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିସ୍ତୃତ ମତାମତ, ଲେବଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହା ଗ୍ରୋକ୍ କିପରି ଏକ ଗେମ୍ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ । ଏହି ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋକ୍ର ଗେମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାସହିତ ଗ୍ରୋକ୍ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଗେମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଗେମରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଡେଭଲପର କଣ କରିବେ ?
xAI ପେଜ୍ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ୟୁଟରମାନେ xAI ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଗେମ୍ ମେକାନିକ୍ସ, ଷ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭିଡିଓ ଗେମ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଗ୍ରୋକ୍ର ବୁଝାମଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ । xAIର ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଡେଭଲପରମାନେ AIକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଜନଶୀଳତା AIକୁ ତାଲିମ ଦେବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଡେଭଲପରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା
କମ୍ପାନୀ ଗେମ୍ ଡିଜାଇନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ଇଣ୍ଡି ଗେମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଡେଭଲପରଙ୍କୁ ଗେମପ୍ଲେ ମେକାନିକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାଣୀ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଲ ବିଚାର ରଖୁଥବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାସହିତ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । କାମ କରିବା ସମୟ ଓ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ xAIର ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ।