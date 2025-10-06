ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍; Wikipediaକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଲାଗି ଆଣୁଛନ୍ତି Grokipedia
ଉଇକିପିଡିଆକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଏଲନ ମସ୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି Grokipedia । କଣ ଏହା ଓ କିପରି ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 6, 2025 at 1:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେସଲା ଓ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା । ଅନଲାଇନ ନଲେଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଇକିପିଡିଆକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୋକିପିଡିଆ (Grokipedia) । ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ xAI ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୋକିପିଡିଆର ବିଟା ଭର୍ସନ 0.1କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ରବିବାର ମସ୍କ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ସ ବୋଲି ମସ୍କ ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଏକ୍ସ ୟୁଜରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ମସ୍କ ରିଟ୍ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 'ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱିକିପିଡିଆ ପରି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିବ । ଏହା ଏକ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେବ କାରଣ ଏହା କେବଳ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଲୁକ୍କାୟିତ ଏଜେଣ୍ଡାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ।
Version 0.1 early beta of Grokipedia will be published in 2 weeks https://t.co/M6VrGv8zp5— Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2025
ଉଇକିପିଡିଆକୁ ମସ୍କଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
ମସ୍କ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଆସିଛନ୍ତି । 2023ରେ ସେ ଉଇକିପିଡିଆକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 'Dickipedia' ରଖିବା ଲାଗି 1 ବିଲିଅନ ଡଲାର ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଲନ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ Grokipedia ହେଉଛି Wikipedia ତୁଳନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ଏହା xAIର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । ଅନ୍ୟପଟେ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଏକ୍ସ ୟୁଜର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉଇକିପିଡିଆର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ Grokର ତାଲିମ ତଥ୍ୟ ନୂତନ ପକ୍ଷପାତିତା ଆଣିପାରେ ।
We are building Grokipedia @xAI.— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
Will be a massive improvement over Wikipedia.
Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy
Grokipedia: ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର କଣ ହେବ ?
- AI-ଚାଳିତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ: Grok AI ମିଥ୍ୟା, ଅର୍ଦ୍ଧ-ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ Wikipedia ପରି ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ତା'ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସଠିକତା ପାଇଁ ପୁନଃଲେଖନ କରିବ ।
- ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ବିଷୟବସ୍ତୁ: ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରାଜନୈତିକ, କର୍ପୋରେଟ୍ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶଗତ ପକ୍ଷପାତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ଏଜେଣ୍ଡା ବିନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ।
- ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ: ମସ୍କଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, Grokipediaକୁ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
- ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଯାଞ୍ଚ: Grok ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାବି ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।
- ମୁକ୍ତ-ଉତ୍ସ ଅବଦାନ ମଡେଲ୍: ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ Grokipedia ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଏଲନ ମସ୍କ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ $500 ବିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ₹ 41,50,000 କୋଟି) ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଓରାକେଲର ଲାରି ଏଲିସନ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।
