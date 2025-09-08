iPhone 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏହି 8 ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ; ତାଲିକାରେ ଏମାନେ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଲ୍ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ନୂଆ iPhone 17 ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାପରେ 8ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବ କମ୍ପାନୀ । କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 8, 2025 at 10:58 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି (9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର)ରେ ଏହାର 'Awe Droping' ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଲ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଡିଓ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଗାମୀ ପିଢିର iPhone 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଆପଲ୍ ଏକ ପରମ୍ପରା ଭଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଉତ୍ପାଦକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାର କରିଦିଏ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ସହ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବ କମ୍ପାନୀ ।
ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟିବ ଏହି ପୁରୁଣା ଆଇଫୋନ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, iPhone 17 ଲାଇନ-ଅପ୍ ଲଞ୍ଚ ପରେ ନୂତନ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ମଡେଲକୁ ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟାଇ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେବ । 9to5Mac ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ iPhone 15 ଏବଂ iPhone 15 Plus ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Pro ମଡେଲ, iPhone 16 Pro ଏବଂ iPhone 16 Pro Maxକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଯଦିଓ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଆପଲ୍ର ରଣନୀତିରେ ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମାନକ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଦାମକୁ ହ୍ରାସ କରି ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 16 ଏବଂ iPhone 16 Plus ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ iPhone SEକୁ ବଦଳାଇଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେବଲ୍ iPhone 16e ଲାଇନ-ଅପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ଜାରି ରହିପାରେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 2026ରେ କମ୍ପାନୀ iPhone 16eର ଆଗାମୀ ପିଢି ଭାବେ iPhone 17eକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ।
ହଟିପାରେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଓ Airpods
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଲ୍ ପୁରୁଣା ୱାଚ୍ ଓ ଏୟାରପଡ୍ର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଡିଓ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ଫଳରେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ 10, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା 2 ଏବଂ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ SE (ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ି) ଅପଡେଟେଡ୍ ମଡେଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି, AirPods Pro 2 ଆଗାମୀ AirPods Pro 3 ଦ୍ବାରା ବଦଳାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଏୟାରପଡ୍ସ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ, ଏଣୁ ଆପଲ୍ ପୁରୁଣା ଏୟାରପଡ୍ସ ପ୍ରୋ 2କୁ ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ।
ହଟିବ ଏହି 8 ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ
ଶେଷରେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଲ୍ ମୋଟ 8ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ଆଇଫୋନ (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ଏବଂ iPhone 16 Pro Max), 3ଟି ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମଡେଲ (Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢିର Apple Watch SE) ଓ ଗୋଟିଏ ଏୟାରପଡ୍ସ (AirPods Pro 2) ସାମିଲ । ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପାନୀ ଏପରି କରିଆସୁଛି । ଆପଲ୍ର ବାର୍ଷିକ 'Awe Dropping' ଇଭେଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଆପଲ୍ ପାର୍କଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ଆପଲ୍ର ନୂଆ ଲାଇନଅପ୍ରେ କିଏ ?
ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଲ୍ ଉପରୋକ୍ତ 8ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଲ୍ର ନୂଆ ଲାଇନଅପ୍ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାମିଲ ହେବ ।
- iPhone 16e ($599/₹52,778)
- iPhone 16 ($699/₹61,579)
- iPhone 16 Plus ($799/₹70,380)
- iPhone 17 ($799/₹70,380)
- iPhone 17 Air ($949/₹83,678)
- iPhone 17 Pro ($1049/₹92,479)
- iPhone 17 Pro Max ($1199/₹1,05,615)