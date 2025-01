ETV Bharat / technology

Ducati ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ କରିବ 14ଟି ବାଇକ୍‌; ତାଲିକାରେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ - DUCATI NEW BIKES FOR INDIA IN 2025

DUCATI NEW BIKES FOR INDIA IN 2025 ( Photo Credit- Ducati )

By ETV Bharat Tech Team Published : 2 hours ago

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଟାଲୀୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଡୁକାଟୀ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । 14ଟି ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ 14ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ମଡେଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ବାଇକର ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ସାମିଲ । ନୂତନ ବାଇକ୍‌ରେ କିଏ ସାମିଲ ?

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲି ଭାରତରେ ଏହାର ଡିଲରସିପ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ନୂତନ ବାଇକରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Ducati Panigale V4 ସ୍ପୋର୍ଟବାଇକ୍‌ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଏହାର ସପ୍ତମ ପିଢିକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାୟାଇଥିଲା ଏବଂ 2025 ମସିହାରେ ଏହା ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Ducati Panigale ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନେକେଡ୍‌ ଭର୍ସନ, Streetfighter V4ର ଚତୁର୍ଥ ଜେନେରସନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂତନ V2 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ Multistrada V2, Streetfighter V2 ଏବଂ Panigale V2 ସାମିଲ ।

ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡିକରେ DesertX Discovery ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଜେନେରେସନର Scrambler Dark ସାମିଲ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Diavel For Bentley, Panigale V2 Final Edition ଓ Panigale V4 Tricolore Italia ସାମିଲ ।

ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କମ୍ପାନୀ Scrambler Rizoma ଏବଂ Panigale V4 Tricolore ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଡୁକାଟୀ 2025ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟ ମାସିକରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଏହି ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହି ମଡେଲଗୁଡିକର ସାଙ୍କେତିକ ମୂଲ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 2025ର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଡୁକାଟୀ ଇଣ୍ଡିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ:- ଡୁକାଟୀ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିପୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "2025 ବର୍ଷ ଡୁକାଟୀ ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ । କାରଣ ଆମେ 800c ସେଗମେଣ୍ଟ ବାଇକ୍‌ ସହ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢୀଭୂତ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂତନ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡିକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ନୂତନ ଡିଲରସିପ୍ ସହିତ ଆମେ ଭାରତର ଡୁକାଟୀ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।"