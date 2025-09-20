ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଦ ହେବନି TikTok; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଦ ହେବନାହିଁ ଟିକ୍ଟକ୍ । ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 20, 2025 at 10:55 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାରେ ଭିଡିଓ-ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଘନଉଥିବା ବ୍ୟାନ୍ ବିପଦ ଟଳିଛି । କାରଣ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଟିକ୍ଟକ୍ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିଜେ ଏହା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକ୍ଟକ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ବାଇଟ୍ଡାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ନିବେଶକମାନେ 80 ପ୍ରତିଶତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 20 ପ୍ରତିଶତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ । ଟିକ୍ଟକ୍ ଆମେରିକାରେ ଏହାର ସେବା ଜାରି ରଖିବ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୋର ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଆମକୁ ଏଥିରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏକ ଔପଚାରିକତା ହୋଇପାରେ । ଟିକଟକ୍ ଚୁକ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ "ଟିକ୍ଟକ୍ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି" ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ (APEC) ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି'ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି'ଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗୋ କଥା ହୋଇଛି । ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍, ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଟିକ୍ଟକ୍ ଡିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି'ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ APEC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚୀନ ଯିବି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି' ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଆସିବେ ।"
ଏକପାଖିଆ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚୀନର ଚେତାବନୀ
ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ, ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହୋଇଛି । ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ, ଜି' ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ଚୀନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ରଖିଛି ଯେ ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ ବଜାର ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଚୀନ ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସ୍ବାର୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ କରିବ।' ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ "ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତହୀନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ବାସରେ 'ସମାନତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ'କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଜିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ "ଆମେରିକା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସଫଳତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକପାଖିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ ।"
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ByteDance
TikTokର ଚୀନ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ByteDance ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଆପ୍ ଉପରେ କାହାର ମାଲିକାନା ରହିବ, ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନକରି ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଆମେରିକାରେ TikTok ବିବାଦ କଣ ?
ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 11ରୁ 17 କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ଚାଇନିଜ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ବାରା ଚୀନ ସରକାର ଆମେରିକୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦର୍ଶାଇ ଜାନୁଆରୀ 19, 2025ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ସରକାର ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଗରେ ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାର ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଅନେକ ଥର ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ନିଜର ଆମେରିକା ପରିଚାଳନା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କୁହାଗଲା ଯଦି 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ନହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ । ତେବେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେରିକା ଟିକ୍ଟକ୍ ଡିଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି ।