ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଉନ୍ନତିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ନିବେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବାବାଳେ 5 ଜଣ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ସିଇଓ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
"ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଆଇକ୍ୟୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏକ ଲମ୍ବା ଟେବୁଲର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା କୋଟିପତି ସମାଜସେବୀ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ 5 ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ ସିଇଓ
ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ ବୈଠକରେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ ସିଇଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଟେକ୍ ସିଇଓ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା, ଗୁଗଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ମାଇକ୍ରନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସିଇଓ ସଞ୍ଜୟ ମେହରୋତ୍ରା, TIBCOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିବେକ ରାନାଡିଭ ଏବଂ ପାଲାଣ୍ଟିରର CTO ଶ୍ୟାମ ଶଙ୍କର ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟେକ୍ ସିଇଓଙ୍କ ମେଳି
ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ଓ ତା'ପରେ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିବା ଟେକ୍ ସିଇଓମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟରେ, ପିଚାଇ କହିଥିଲେ ଯେ "ଏଆଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକାଳରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିଛୁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ । ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମେରିକା ଆଗରେ ଅଛି ।
ପିଚାଇ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବହୁତ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ବାରା ଜୁଲାଇରେ ଉନ୍ମୋଚିତ 'ଏଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା' ଏକ 'ମହାନ ଆରମ୍ଭ' । ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ (ଟ୍ରମ୍ପ) ନେତୃତ୍ବ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆପଣ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ, ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ।"
ଏହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଡେଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ "ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଯାହା 28 ଡଲାରରୁ ଏବେ 500 ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ।" ଏହାପରେ ନାଡେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଟେକ୍ ସିଇଓଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ବ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ନାଡେଲା ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଶିଳ୍ପର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଚାଇ ଏବଂ ଆଇବିଏମ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
First Lady Melania Trump Hosts a Meeting of the White House Task Force on AI Education https://t.co/6OBzcLjg26— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2025
ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଏ ?
ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବୈଠକରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍, ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ, ଗୁଗଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସର୍ଗେଇ ବ୍ରିନ୍, ଓପନଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଓପନଏଆଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗ୍ରେଗ୍ ବ୍ରକମ୍ୟାନ୍, ଓରାକଲ୍ ସିଇଓ ସାଫ୍ରା କ୍ୟାଟ୍, ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ ସିଇଓ ଡେଭିଡ୍ ଲିମ୍ପ, ସ୍କେଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସିଇଓ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ୱାଙ୍ଗ, ସିଫ୍ଟ4 ପେମେଣ୍ଟସ୍ ସିଇଓ ଜାରେଡ୍ ଆଇଜ୍ୟାକମ୍ୟାନ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି
ଟେକ୍ ସିଇଓମାନଙ୍କ ସହିତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାତ୍ରିଭୋଜନର ଅତିଥି ତାଲିକାରୁ ଟେସଲା ଏବଂ ସ୍ପେଶଏକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏକଦା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ DOGE ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗତ ମେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମସ୍କ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ନୀତି ବିଲ୍ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମସ୍କ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ମସ୍କଙ୍କ ସରକାରୀ ସବସିଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଏକଦା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିଥିଲା ।