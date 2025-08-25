ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଲସାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (UNIST)ର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ନୂତନ AI ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର 3D ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ଆନିମେସନ୍, AR ଏବଂ VRରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ଗବେଷଣାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ୍ (IJCV)ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହି ଟୁଲ୍ର ଫିଚର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ କୋପାଇଲଟ୍ 3Dର ଏକ ଉପସେଟ୍ ପରି ମନେହୁଏ ଯାହା ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ 3D ମଡେଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ । ତଥାପି UNIST ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ କେବଳ ସରଳ 3D ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆନିମେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏପରିକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ରିଆଲିଟି (VR), ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି (AR) ଏବଂ ମେଟାଭର୍ସ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅବତାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।
ପଶୁଙ୍କ 3ଡି ମଡେଲ ତିଆରି କରିବ ଏଆଇ ଟୁଲ୍
UNISTର ଗବେଷଣା ଦଳ ବିକଶିତ କରିଥିବା ନୂଆ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ର ନାମ ହେଉଛି DogRecon, ଯାହା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଫଟୋରୁ ଏକ ଆନିମେଟେବଲ୍ 3D କୁକୁର Gaussian ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ । ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ 2D ଫଟୋରୁ ସଠିକ୍ 3D ଗଠନ କରିବା ସମେତ କୁକୁରମାନଙ୍କର 3D ମଡେଲ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଆକୃତି ତିଆରି କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ତଥାପି DogRecon ଟୁଲ୍ଟି ଶରୀର ଆକୃତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାତି-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ।
ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଗ୍ରେକନ୍ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ 3D କୁକୁର ଅବତାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ । ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଟୁଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଇନଥାଏ, ବିଶେଷକରି ପଶୁଙ୍କ ଆରାମଦାୟକ ପୋଜ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆସନ ଏବଂ ଶରୀରଗତ ବିବରଣୀକୁ କଏଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଚାଙ୍ଗୱୁ କାଙ୍ଗ ଏବଂ ଡୋଙ୍ଗହିଓନ୍ ସୁନ୍ ସହାୟତାରେ ଗେଓଙ୍ଗସୁ ଚୋ ଏହି ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ଚୋ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳିତ ପଶୁ ଅଛି, ତେଣୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 3D ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା- ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ - ବିସ୍ତାର କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣ 'ଡଗ୍ରେକନ୍' ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମଡେଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆନିମେଟେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
UNISTର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସ୍ନାତକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର କ୍ୟୁଙ୍ଗଡନ୍ ଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ବାସ୍ତବବାଦୀ ମଡେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ଏବଂ 3D ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି । ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବତାରକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।