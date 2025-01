ETV Bharat / technology

Siri ଆପଣଙ୍କ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁନି ତ ? Apple କଲା 95ମିଲିୟନ ଡଲାରର ବୁଝାମଣା - DID SIRI SPY ON YOU

By ETV Bharat Tech Team Published : 1 hours ago

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ ଏକ ମାମଲାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି 95 ମିଲିୟନ ଡଲାର (814କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା)ର ବୁଝାମଣା କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Siri ବିରୋଧରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସିରି, iPhone ଓ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଡିଭାଇସ ୟୁଜରଙ୍କ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । କେଉଁ ବିଷୟରେ ଥିଲା ମକଦ୍ଦମା ? ଅଗଷ୍ଟ 2019 ମସିହାରେ, ଆପଲ୍‌ ବିରୋଧରେ ସାମୁହିକ ମକଦ୍ଦମା ସହ ଜଡ଼ିତ 'Wood Law Firm' ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ The Guardian ଖବରକାଗଜରେ Siriର ୟୁଜରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ରେକର୍ଡ କରିବା ନେଇ ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଆପଲ୍‌ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହାକି କେବଳ ଟ୍ରଗରିଂ ଶବ୍ଦ 'Hey Siri' ସହିତ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ଖବରକାଗଜରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କି କମ୍ପାନୀ ଟେକନିକ୍‌କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି । ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ Apple କିଛି ବିଜ୍ଞାପନକାରୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଏହି ବୁଝାମଣାରେ କେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ? ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2014ଠାରୁ ସିରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଆଇଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣର ୟୁଜର, ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ?