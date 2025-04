ETV Bharat / technology

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ CMF Phone 2; କମ୍ପାନୀ ଜାରି କଲା ନୂଆ ଟିଜର - CMF PHONE 2 TO BE LAUNCHED SOON

CMF by Nothing Releases Teaser For New Smartphone Launch ( Image Credit: Flipkart )

By ETV Bharat Tech Team Published : Apr 4, 2025, 4:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗର ସବ୍‌ବ୍ରାଣ୍ଡ CMF ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଟିଜର ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ରିଅର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏହି ଫୋନଟି 'CMF Phone 2' ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଭାରତରେ CMF Phone 1 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଲଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କ୍ରୟ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । CMF Phone 2: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ସିଏମଫ ବାଏ ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ X ସାଇଟ୍‌ରେ ଅପକମିଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଏକ ଟିଜର ଜାରି କରିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଏହାର ସିଗ୍ନେଚର୍‌ କମଳା ରଙ୍ଗର ସେଡ୍‌ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସୂଚାଉଛି କି ନଥିଙ୍ଗ Phone 1ରେ ଥିବା ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ବଦଳରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ପଛ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ । Phone 2ର କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ପଛରେ ଭୂଲମ୍ବ (Vertical) ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ତଳେ ଏକ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଟିଜ୍‌ ହୋଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନାମ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଡିଭାଇସ୍ CMF ଫୋନ୍ 2 ହୋଇପାରେ । UpperPerformer6651ର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ CMF ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ପଛରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ । ସିଏମଏଫ ପୋକମୋନ୍ (Pokemon) ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଟିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଫୋନକୁ Bulbasaur ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଲାଇଭ୍‌ ହୋଇଛି । ଏହା କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଏକ ଟ୍ୟାଗ୍‌ଲାଇନ 'in search of the perfect shot' ସହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ୟେ ଏହି ଫୋନଟି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । CMF Phone 1 ସିଏମଏଫ ବାଏ ନଥିଙ୍ଗ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ CMF Phone 1କୁ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଫୋନଟି 6GB+128GB RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଗି ₹15,999 ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । CMF Phone 2 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନଟି 6.7 ଇଞ୍ଚ FHD+ AMOLED LTPS ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ସହ ଆସିଥିଲା । ଏହା ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 7300 ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସିଥିବାବେଳେ 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ୍‌ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ରହିଥିଲା । ସିଏମଏଫ ଫୋନ 1 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ସହ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 50MP ପ୍ରାଇମେରି ସୋନି କ୍ୟାମେରା ଓ 2MP ପୋର୍ଟରେଟ୍‌ ସେନ୍ସର ରହିଥିଲା । ଏଥିରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 33ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ଓ 5ୱାଟ୍‌ ରିଭର୍ସ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା । ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଏହା IP52 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଥିଲା ।