CMF ଆଣିଲା ପ୍ରଥମ ଓଭର-ଇଅର ହେଡଫୋନ; ମିଳିବ 100ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍
ସିଏମଫ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭର-ଇଅର ୱେରଲେସ୍ ହେଡଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି 100 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 30, 2025 at 11:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଥିଂର ସବ-ବ୍ରାଣ୍ଡ CMF ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓଭର-ଦି-ଇଅର ହେଡଫୋନ୍ ସିଏମଏଫ ହେଡଫୋନ୍ ପ୍ରୋ (CMF Headphone Pro)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ 3ଟି ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଆରାମଦାୟକ କୁଶନ ରହିଛି । ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ 40mm ଡ୍ରାଇଭର୍, 40dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ (ANC), LDAC କୋଡେକ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ 100 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ସାମିଲ ।
CMF Headphone Pro: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଡିଜାଇନ: ଏହି ହେଡଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଦଳବଦଳ କରିହେଉଥିବା ଇଅର କୁଶନ ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉଭୟକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଅଦଳବଦଳଯୋଗ୍ୟ କୁଶନଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ସବୁଜ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Introducing Headphone Pro.— CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 29, 2025
Remix. Everything. pic.twitter.com/eFGXZd0ce3
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍: ଡିଭାଇସ୍ରେ ଭଲ୍ୟୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ANC ଟଗଲିଂ ଏବଂ ମିଡିଆ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ରୋଲର ଡାଏଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ଏନର୍ଜି ସ୍ଲାଇଡର ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ୍ ବାସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେବଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ବଟନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଅଡିଓ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ Nothing X ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇନ୍-ଟ୍ୟୁନ୍ କରିପାରିବେ ।
ଅଡିଓ ଏବଂ ANC: Nothing Headphone 1 ପରି, ଏହି ନୂତନ ୱେରଲେସ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ANC ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା 40dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର 3ଟି ସ୍ତରରୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ । Headphone Proରେ 40ମିମି ଡ୍ରାଇଭରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହା କମ୍ ବିକୃତି ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ରେ 16.5ମିମି କପର ଭଏସ୍ କଏଲ୍, ଏକ ପ୍ରିସିସନ୍ ବାସ୍ ଡକ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ଚେମ୍ବର ଡିଜାଇନ ସାମିଲ । ଡିଭାଇସ୍ Hi-Res ଅଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସହିତ SBC ଏବଂ LDAC ଅଡିଓ କୋଡେକ୍ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ: CMF ଦାବି କରେ ଯେ ଏହି ହେଡଫୋନ୍ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 100 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ 50 ଘଣ୍ଟା ଟକ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ANC ସକ୍ଷମ ହେଲେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସମୟ 50 ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏହା ଅଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ USB ଟାଇପ୍-C ସଂଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ କରେ । 5 ମିନିଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ ।
CMF Headphone Pro: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକାରେ $99 (ପ୍ରାୟ 8000 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଡଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ୟୁରୋପ ଏବଂ ୟୁକେରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ EUR 99 (ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା) ଏବଂ GBP 79 (ପ୍ରାୟ 9,420 ଟଙ୍କା) ଅଛି । ହେଡଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ଧୂସର, ହାଲୁକା ସବୁଜ ଏବଂ ହାଲୁକା ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ CMF Headphone Pro ଆଜି (29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର)ଠାରୁ UK ଏବଂ European Unionରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାକୁ Nothing ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ କିଛି ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାରରେ CMF Headphone Pro କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।