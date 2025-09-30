କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ Citroen Aircrossକୁ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ; କଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଜାଣନ୍ତୁ
ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ Citroen Aircrossକୁ ମିଳିଲା 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ । ଏହି କାରରେ କଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 30, 2025 at 1:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ଏୟାରକ୍ରସ୍କୁ 5-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯାନର ଦୃଢ଼ ଗଠନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଏୟାରକ୍ରସ୍ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଯାନ ସହିତ ମିଶିଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଲାଇନଅପ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାରକୁ 5 ଓ 7-ସିଟର୍ କନଫିଗିରେସନରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ।
ମାନକ ଭାବରେ, ସିଟ୍ରୋଏନ୍ C3 ଏୟାରକ୍ରସ୍ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ବଣ୍ଟନ, ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ଥିରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ISOFIX ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ, ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ରିଅର ପାର୍କିଂ କ୍ୟାମେରା ଓ ଏକ ଟାୟର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । Citroen C3 Aircrossର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ ₹8.32 ଲକ୍ଷରୁ ₹14.10 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯାହା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
Citroen Aircross: କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ
2025 ମସିହାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ SUV ବୟସ୍କ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ୍ ସୁରକ୍ଷା (AOP)ରେ 32ରୁ 27.05 ଏବଂ ଶିଶୁ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ୍ ସୁରକ୍ଷା (COP)ରେ 49ରୁ 40 ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅଫସେଟ୍ ଓ ସାଇଡ୍ ମୁଭେବଲ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର ଟେଷ୍ଟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 11.05/16 ଏବଂ 16/16 ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଡମିଗୁଡ଼ିକର କଟି, ଗୋଡ ଏବଂ ଛାତି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟମରୁ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ C3 ଏୟାରକ୍ରସକୁ ପାର୍ଶ୍ବ ପୋଲ୍ ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷାରେ 'ଠିକ୍' ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । BNCAPର AOP ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ଏୟାରକ୍ରସ୍ ବାସାଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା 0.86 ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ବାସାଲ୍ଟକୁ 4-ଷ୍ଟାର AOP ରେଟିଂ ମିଳିଛି ।
- ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ: ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, C3 ଏୟାରକ୍ରସ୍ 24/24ର ଗତିଶୀଳ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା କ୍ରାସ୍ ସିମୁଲେସନ୍ ସମୟରେ 18 ମାସ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ ଡମି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ଏହା ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ (CRS) ଇନଷ୍ଟଲେସନରେ 12/12 ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ISOFIX ଆଙ୍କରେଜ୍ ଏବଂ ଆଉଟବୋର୍ଡ ଦ୍ବିତୀୟ-ଧାଡି ସିଟ୍ରେ ମାନକ ଭାବରେ i-ଆକାର ସୁସଙ୍ଗତ ସିଟ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସାମିଲ ।
- ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ: ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅଫସେଟ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର ଟେଷ୍ଟରେ, ଏହି ଏସୟୁଭି 16 ପଏଣ୍ଟରୁ 11.05 ହାସଲ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ମୁଭେବଲ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର ଟେଷ୍ଟରେ 16ରୁ 16 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଯାନଟି ସାଇଡ୍ ପୋଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପାସ୍ କରିଛି । ମାନକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ସିଟ୍ବେଲ୍ଟ ପ୍ରିଟେନସନର୍ସ, ଲୋଡ୍ ଲିମିଟର୍ ଏହାର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ।
Citroen Aircross: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଯଦି ଆମେ ଏହି କାରର ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏୟାରକ୍ରସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ- ପ୍ୟୁରଟେକ୍ 82 ଏବଂ ପ୍ୟୁରଟେକ୍ 110 । ପ୍ୟୁରଟେକ୍ 82 5750 rpmରେ 82 Ps ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 3750 rpmରେ 115 Nmର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା କେବଳ ଏକ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ମିଶିଥାଏ । ପ୍ୟୁରଟେକ୍ 110 5500 rpmରେ 110 Ps ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ପାଇଁ 1750 rpmରେ 190 Nm ଏବଂ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ପାଇଁ 1750-2500 rpm ମଧ୍ୟରେ 205 Nm ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେ ।