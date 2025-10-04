ETV Bharat / technology

ଭାରତ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଏସୟୁଭି Citroen Aircross X; ଦାମ ଏତିକି

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସିଟ୍ରୋଏନ୍‌ ଏକ ନୂଆ ଏସୟୁଭି Citroen Aircross Xକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ୍‌ ଫିଚର ମିଳିବ ଜାଣିବା...

Citroen Aircross X
Citroen Aircross X (Image Credit: Citroën India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫରାସୀ ଅଟୋମେକର କମ୍ପାନୀ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ SUV 'Aircross X'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ସିଟ୍ରୋଏନ୍ 2.0 ସିଫ୍ଟ ଇନ-ଟୁ-ଦି-ନ୍ୟୁ ରଣନୀତି ଅଧୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ଯାନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ C3X ଏବଂ Basalt Xକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ତେବେ ନୂତନ "X" ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ଇଣ୍ଟିରିଅର ଏବଂ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ।

ଏହାର ବାହାର ଡିଜାଇନରେ କମ୍ପାନୀ ସେତେଟା ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତ କରିନାହିଁ । ଏଥିରେ କେବଳ ନୂତନ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଟେଲଗେଟ୍‌ରେ ଏୟାରକ୍ରସ୍ 'X' ବ୍ୟାଜ୍ ଯୋଡ଼ିଛି । ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ ଉଏବଂ ଡୋର୍‌ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ସଫ୍ଟ-ଟଚ୍ ଚମଡା ରାପିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10.25-ଇଞ୍ଚ ବେଜେଲ୍-ଲେସ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ 7-ଇଞ୍ଚ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ସାମିଲ । କାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଲ୍ଡ ଫିନିଶ୍‌ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।

Citroen Aircross X
Citroen Aircross X (Image Credit: Citroën India)

Citroen Aircross X: ଇଣ୍ଟିରିଅର

ନୂତନ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ଏୟାରକ୍ରସ୍ ଏକ୍ସର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଗିଅର୍ ଲିଭର୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଚମଡା ସିଟ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ଫୁଟୱେଲ୍ ଲାଇଟିଂ ସାମିଲ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିତର ଥିମ୍ ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର, ଯାହା କାରକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

Citroen Aircross X: ଇଞ୍ଜିନ

ଏୟାରକ୍ରସ୍ Xର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ମାନକ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ । ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ଏକ 82hp, 1.2-ଲିଟର, 3-ସିଲିଣ୍ଡର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଥାଏ । ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ 110hp, 1.2-ଲିଟର, 3-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ 6-ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ CNG ଫିଟମେଣ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ବଜାର ପରେ ଫିଟ୍‌ କରାଯାଇପାରିବ ।

Citroen Aircross X: ଫିଚର୍ସ

  • ପୁଶ୍‌ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍‌
  • କ୍ରୁଜ୍‌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
  • ସ୍ପିଡ୍‌ ଲିମିଟର୍‌
  • ଅଟୋ-ଡିମିଂ IRVM
  • ଏଲଇଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫଗ୍‌ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍‌
  • 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା
  • ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ CARA AI

Citroen Aircross X: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର

ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Citroen Aircross Xକୁ BNCAPରୁ କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟରେ 5-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମିଳିଛି । ଏହି କାରର ବଡି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାବେଳେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ, ESP, ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ, EBD ସହିତ ABS ଏବଂ ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ମୋଟ ଉପରେ, ଏଥିରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍‌ ଏବଂ ପ୍ୟାସିଭ୍‌ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

Citroen Aircross X: ଦାମ କେତେ ?

ଏହି କାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ ₹8.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ସେହିପରି ଟପ୍‌ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ₹13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭିଟି ଉଭୟ 5- ଆସନ ଏବଂ 7-ଆସନରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ 7ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଭାରିଏଣ୍ଟଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରକାରଟ୍ରାନ୍ସମିଶନଦାମ
Aircross X You 1.2 (5-ସିଟର୍‌)1.2L NA Petrolମାନୁଆଲ୍‌₹8.29 ଲକ୍ଷ
Aircross X Plus 1.2 (5-ସିଟର୍‌)1.2L NA Petrolମାନୁଆଲ୍‌₹9.77 ଲକ୍ଷ
Aircross X Plus 1.2 Turbo (7-ସିଟର୍‌)1.2L Turbo Petrolମାନୁଆଲ୍‌₹11.37 ଲକ୍ଷ
Aircross X Max 1.2 Turbo (7-ସିଟର୍‌)1.2L Turbo Petrolମାନୁଆଲ୍‌₹12.35 ଲକ୍ଷ
Aircross X Max 1.2 Turbo (7-ସିଟର୍‌) DT1.2L Turbo Petrolମାନୁଆଲ୍‌₹12.55 ଲକ୍ଷ
Aircross X Max 1.2 Turbo (7-ସିଟର୍‌) AT1.2L Turbo Petrolଅଟୋମେଟିକ୍‌₹13.49 ଲକ୍ଷ
Aircross X Max 1.2 Turbo (7-ସିଟର୍‌) AT DT1.2L Turbo Petrolଅଟୋମେଟିକ୍‌₹13.69 ଲକ୍ଷ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍‌; କଣ ଏଥିରେ ନୂଆ ଓ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

For All Latest Updates

TAGGED:

CITROEN AIRCROSS X PRICECITROENNEW CARS IN INDIAସିଟ୍ରୋଏନ୍CITROEN AIRCROSS X LAUNCHED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.